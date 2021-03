Pide obispo evitar peleas y divisiones

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, invitó a los candidatos a los diferentes cargos públicos a evitar peleas y divisiones que generen conflicto entre la población.

Llamó a los candidatos a comprometerse verdaderamente con el servicio a la población, sin engaños o falsas promesas, divisiones o generar problemas entre los demás, sino que se necesita que la autoridad es para servir.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Guanajuato, sin casos de reacciones adversas por vacuna antiCovid





“Tengo noticias de que son muchos candidatos, hoy más que nunca necesitamos verdaderos servidores comprometidos con su pueblo, es legitimo que cada quien busque servir, pero no es legitimo que provoquemos divisiones y problemas entre los demás, no es legitimo que para subir uno se le meta zancadilla, no es legitimo que se engañe a la gente con falsas promesas, sino que es necesario que aprendamos que la autoridad es para servir que él que quiera ser el mayor, que se haga el servidor y toda autoridad tendremos que ser servidores”, dijo.

Durante una entrevista realizada luego del aniversario 461 del Cristo Negro en Salamanca, el obispo también invitó a la ciudadanía a elegir responsablemente a sus gobernantes en la próxima contienda electoral, por ello señaló la importancia de conocer los perfiles, las promesas de cada candidato, así como conocer las necesidades de cada ciudad y estado para poder elegir a la persona adecuada.