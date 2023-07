Pide Manuel Velasco piso parejo de cara al 2024

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- Manuel Velasco Coello , aspirante a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación , dijo que espera que los lineamientos de la convocatoria que se habrán de discutir con Morena garanticen equidad, piso parejo y legitimidad, para que las “corcholatas” y todos los futuros aspirantes a cargos de elección popular de cara al proceso electoral del 2024 tengan las mismas oportunidades en dicha contienda.

Durante su visita a Irapuato, Manuel Velasco Coello se reunió con al menos unos 300 militantes guanajuatenses de los 46 municipios, en donde hubo mayoría San Francisco del Rincón, Guanajuato Capital, Salamanca e Irapuato, así como colíderes empresariales tales como Braulio Castro, Edgar Zarate y Héctor Marmolejo y expriistas como Claudia Navarrete Aldaco, Gerardo Zavala Procell o Armando Uribe Valle, en donde dejó clara su postura de cara al proceso electoral del 2024.

Asegura que cada vez son más las personas que comulgan con el proyecto de nación de la Cuatroté.

Cabe recordar que el legislador del Verde Ecologista fue invitado por la dirigencia de Morena a participar en la encuesta para definir al futuro candidato o candidata a la presidencia de la República para el proceso 2024, en la cual, el Verde ha anticipado la intención de ir en alianza con Morena.

Manuel Velasco Coello aseguró que lo que actualmente está pasando en Morena a nivel nacional, en donde hay seis interesados en darle continuidad al proyecto de la Cuatroté a nivel nacional de cara al 2024, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador deje la silla presidencial, es que se comulga con el proyecto, pues dijo que le ha venido bien al país.

Con base en ello, dijo que lo más justo debe ser que haya piso parejo para todos, pues aseguró que eso dará un mejor candidato para la ciudadanía y no alguien que fue puesto por “dedazo” y que deje en mal al proyecto de la 4T.

“Esta es la primera vez que se plantea que renuncien a su cargo para poder participar en esta contienda; en el 2011, Andrés Manuel contendió con Marcelo Ebrard y no hubo algo como esto, entonces ahí ya hubo un principio de equidad, entonces todos debemos propiciar condiciones de que haya cancha pareja, pero eso sólo se va a lograr, siempre y cuando los contendientes así lo propicien”, dijo.

Además, dijo que el Partido Verde en Guanajuato está abierto para recibir a panistas que ya no comulguen con su partido, al señalar que el instituto político vive un proceso de división para determinar las candidaturas para el gobierno del estado.

Confía en que más mexicanos se sumen a su proyecto

Manuel Velasco Coello reconoció que en estos momentos se encuentra abajo en las encuestas, aunque enfatizó que confía en que recuperará el tiempo y advirtió que, por el momento, no declinará a favor de ninguna “corcholata”.

Señaló que hace un mes ni siquiera era considerado en las encuestas con las “corcholatas”, por lo que insistió en que aspira a avanzar y elevar su nivel de conocimiento de cara a la determinación que tomará el Partido Movimiento Regeneración Nacional.

Resaltó estar seguro que al final de su visita por los 32 estados de la República las encuestas se inclinarán a su favor, pues más mexicanos empatizara con su proyecto.

“Guanajuato es el estado número 17 ó 18 que recorro, hace un mes y medio que comencé ni figuraba, pues hay que recordar que yo fui recientemente invitado, pero pese a ello comencé a recorrer el país y cada vez son más las personas que confían, por lo que estoy seguro que en cuanto termine los resultados serán otros”, agregó.

Mando Único, la posible solución a los hechos violentos en México

Durante la asamblea informativa, el senador con licencia insistió en la conformación del mando único, así como que se deje de criminalizar a las fuerzas armadas, son algunas de las estrategias que se deben tomar para tener mejores resultados en materia de seguridad.

Manuel Velasco detalló que la Guardia Nacional no puede suplir a las policías municipales y estatales, pues son éstas fuerzas armadas quienes tienen la principal responsabilidad de dar resultados, sin embargo, aseguró que estos no los han dado pues no hay una estrategia conjunta en la que los tres niveles se concentre en una sola para así dar mejores resultados.

“La Guardia Nacional ha hecho un gran trabajo, pero no puede suplir la responsabilidad de las policías estatales y municipales, tiene que existir una coordinación, y es a través del Mando Único y con programas de prevención”, aseguró.

Dijo que mientras que no haya una estrategia firme, no se podrán dar los resultados, por lo que es urgente y sugirió apostarle a nivel nacional al Mando único y a la cultura de la prevención.

“Es trabajar en una sola estrategia con el mando único, pero también es apostarle a la cultura de la prevención, es decir que haya más espacios que impulsen el deporte, programas que ayuden a reconstruir el tejido social, apoyar a deportistas, construir más deportivas para que haya más opciones para que los jóvenes puedan alejarse de estos mundos”.