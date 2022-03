Pide madre apoyo para repatriar cuerpo de su hijo fallecido en el extranjero

María Cristina Panales Martínez de 68 años de edad, solicitó apoyo al gobierno municipal, para repatriar el cuerpo de su hijo Salvador Romero, quien falleció en Estados Unidos la semana pasada, ya que llegan a tener un costo superior a los 50 mil pesos para trasladar a su hijo a Salamanca.

María Cristina contó en exclusiva para El Sol de Salamanca, que el pasado 24 de marzo recibió una llamada telefónica proveniente de Estados Unidos que cambio su vida, al enterarse que su hijo de 47 años de edad llevaba dos días muerto en la oscuridad de su cuarto cuándo fue descubierto, la causa señalada por el médico forense un aparente infarto fulminante, fue entonces donde comenzó su penuria por traer de regreso a su hijo y darle cristiana sepultura.

Con los ojos llenos de lágrimas se acercó al alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, a solicitar su ayuda en el proceso de repatriar el cuerpo de su hijo, ya que no cuenta con el presupuesto suficiente para pagar los gastos de la funeraria Carolina Mortuary de dos mil 744 dólares equivalente a más de 57 mil pesos, además de los gastos funerarios locales.

“Estoy pidiendo ayuda porque se murió mi hijo en Estados Unidos, y no completo el dinero que me pide la funeraria para repatriarlo, no sé la fecha exacta en la que murió porque me avisaron el 24 de marzo al rededor de las 8:30, y me dijeron que ya tenía al parecer 2 días de muerto en su cuarto (…), mi hijo era el único sustento para mí y mis nietas, ya que ella se quedaron huérfanas desde hace dos años, cuando mi hija se quitó la vida” expresó a este medio de comunicación.

De igual manera, la acongojada madre narró que Salvador Romero, llevaba 23 años viviendo en Charlotte Carolina del Norte, durante toda su estancia en el país vecino se dedicó al estilismo y ahora que ha dejado este mundo terrenal, el mayor recuerdo con el que se queda su familia es con esa facete alegre y trabajadora que lo llevó a buscar mejores condiciones de vida.

Por ello, pidió apoyo a las autoridades para que le ayuden a traer a su hijo a su casa, pues pese a todo sus intentos ha sido complicado juntar el dinero que requiere para su traslado.