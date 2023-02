Pide investigar supuesto mal uso de recursos públicos

La diputada local de Morena, Irma Leticia Sánchez, dijo que se le debe investigar a aquella persona que le dé mal uso al recurso para el desempeño de sus actividades y deben ser ellos quienes justifiquen sus gastos.

En entrevista, la diputada local de Morena, Irma Leticia González, aseguró que se debe investigar a aquel que haga gastos gastos excesivos tales como los que que presentaron sus compañeros de partido, como el diputado Ernesto Prieto, que gastó en 2022 al menos 500 mil pesos en comida y gasolina.

Al ser cuestionada sobre si el gasto que presentó su homónimo en el Congreso del Estado, ella resaltó que no puede defender a nadie y será cada persona la encargada de rendirle cuentas a la ciudadana.

“En cuanto al gasto del Congreso, todos los diputados tenemos las mismas prestaciones, hay unos que las ejercen y hay otros que no sé cómo le hacen. Yo puedo responder por Irma Leticia, yo lo que he solicitado se ha ido siguiendo los reglamentos de Morena de ir con la austeridad”, dijo.

La legisladora comentó que ella se ha apegado a los principios de Morena y dejó en claro que sí la pueden investigar.

“Yo no he mentido, no he robado y no he traicionado, tengo las manos limpias, mi trabajo es en beneficio de los ciudadanos, está acreditado y visto”, dijo.

La diputada expresó que ella habla por su persona y expresó que en ningún momento ella defenderá u ocultará una situación que no vaya acorde a los principios de su partido.

