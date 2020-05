Pide ingeniero civil una oportunidad para trabajar

Fernando Vela Zapiain es un hombre de la tercera edad que recurrentemente no tiene ingresos para alimentarse él y solventar los gastos de su familia. Ingeniero civil caído en desgracia al haberle sido amputados parte los huesos de la cadera y quedar discapacitado de manera permanente, se resiste a la mendicidad.

Actualmente vive en un apartamento con su esposa y un hijo en la calle Artes de la zona centro, habitación de donde lo quieren desalojar por no poder pagar el alquiler. El inmueble no tiene servicios básicos como energía eléctrica y agua potable. Debe pagar sin embargo una renta que no alcanza a cubrir por la situación económica que se atraviesa.

Se instala ocasionalmente en el camellón de la calle Avenida del Trabajo de la zona centro, cerca del Mercado Municipal Tomasa Esteves y mientras platica se sincera con el reportero al afirmar: “yo no pido ayuda...sólo quiero que me den trabajo”.

Sin embargo Fernando Vela, quien ha trabajado en el sector público federal y estatal se resigna, al decir que difícilmente encontrará donde emplearse al tener esa condición de salud, que lo ha dejado de manera permanente en silla de ruedas desde hace 15 años.

El hombre de 63 años de edad es jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y tiene una pensión de sólo dos mil 500 pesos, que destina para lo más esencial para él y para su familia.

Refirió que cuando laboró el el Gobierno del Estado en la Secretaria de Obras Publicas, en el año 2005 denunció corrupción al interior de esa dependencia por el mal manejo de las donaciones de asfalto que hacía Pemex y lo mandaron golpear hasta dejarlo lisiado.

Las agresiones provocaron que fuera sometido una cirugía y le cercenaran parte de las crestas iliacas que forman la cadera y su parálisis fue permanente, por lo que tuvoieron que implantarle una placas metálicas para su fijación.

Antes de laborar en el sector público del estado, se desempeñaba en la Refinería Antonio M. Amor (Riama) en este municipio, aunque se inicio como operario en Pemex en Salina Cruz, Oaxaca.

Para ayudarse y sostener a su esposa e hijo montó un pequeño Bazar de ropa usada y otros artículos, sin embargo nada ha vendido ante esta situación pandemica del Covid-19 y su consecuente confinamiento social.

¿Se ha acercado alguna autoridad a brindarle ayuda?. “No. Nadie se ha acercado. Pero yo no pido ayuda... sólo quiero que me den trabajo”, contesta con el orgullo echado para adelante.