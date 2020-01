Pide ayuda a la población para poder seguir trabajando

José Salud es un ciudadano salmantino quien al no contar con estudios le era difícil encontrar un empleo debido a esto desde los 18 años comenzó a trabajar en el mercado ayudando a las personas a cargar su mandado o acomodando fruta a quien se lo pedía, para luego dedicarse a lavar y cuidar coches realizando esta actividad por ya 40 años.

Comenta que este es un oficio peligroso pues a lo largo de este tiempo se ha topado con todo tipo de personas e incluso se encontrado con personas que lo han amenazado por cuidar los carros que le encargan y no prestarse a robar coches.

Fotos: Sanjuana Medrano | El Sol de Salamanca

“no me gusta el egoísmo yo no hago nada a veces me quieren hasta matar por trabajar y cuidar los coches de que no se los roben “ dijo José Salud.

Don José menciona tener 20 años de divorciado, y tener 4 hijos a los que mantuvo y saco adelante gracias a este oficio; sin embargo ahora ellos se encuentran viviendo en otra ciudad por lo que se encuentra solo; en este momento atraviesa una condición de salud complicada que lo llevara a ser intervenido quirúrgicamente y se verá imposibilitado para trabajar, debido a esto, pide a todas las personas su ayuda para sobrellevar esta difícil situación

Su trabajo se encuentra en una tienda comercial ubicada en la av. Valle de Santiago.