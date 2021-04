Pide apoyo para las “quimio” de su hija

La señora Paulina Olvera Juárez pide apoyo a la ciudadanía con una ayuda económica para poder seguir solventarlo los gastos de traslado para las quimioterapias de su hija Nancy Monserrat Gerardo Rivera, de 14 años de edad, se le detectó carcinoma retroperitoneal.

Paulina es madre soltera y trabaja en el campo, por lo que los ingresos con los que ya cuenta son muy pocos para poder solventar los gastos de traslado hasta la ciudad de Celaya para llevar a su hija a las quimioterapias.

Para Paulina Olvera ha sido complicado poder solventar todos los gastos de traslado, en donde le dan tratamiento a su hija, la niña tiene un tumor e en el hígado y en uno de los vasos sanguíneos, sin embargo, una operación podría hacer que pierda la vida.

"Tengo una niña que tiene cáncer y hoy hace ocho días me la volvieron a operar para ver si podían extirparle el tumor que tiene, pero no se pudo ya que su vida peligra, yo quisiera pedirle a la ciudadanía que me apoye con algo económico para poder llevar y traer a mi hija de sus quimioterapias, pues, y como trabajo en el campo es difícil poder solventar todo los gastos de tratamiento, pasaje y comida cuando nos quedamos allá, espero que me puedan ayudar de corazón se los agradecería”, explicó.

Entre traslados de autobuses la mujer llega a gastarse más de tres mil pesos diarios, es por eso que busca el apoyo de la ciudadanía, para poder llevar a su hija a las quimioterapias, con las que se buscará reducir el tumor ante el peligro de perder a su hija en caso de ser operada.

Los interesados pueden realizar su aportación voluntaria al siguiente número de cuenta 4766-8416-8373-1593 de Citibanamex o llevarlo a su domicilio en Arroyo de Guadalupe #2 colonia La Cruz.