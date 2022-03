Pide Alcalde compartir estadísticas y resultados en materia de extorsión

A pesar de la desarticulación de una banda de presuntos criminales dedicados a la extorsión en Salamanca por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), el presidente municipal César Prieto refirió no tener información al respecto o denuncias de comerciantes que sean víctimas de este delito, por lo que pidió a las instancias compartir la información y carpetas para enfrentar estos ilícitos que de acuerdo al semáforo delictivo en el primer bimestre de 2022 se registraron tres denuncias.

“No sé con qué intención comenten que hay extorsiones cuando no hay una denuncia, sabemos que a veces no se denuncia, pero no hay ninguna información de ese tipo, por eso me sorprende mucho lo que ustedes me comentan y me preguntan, porque no existe información respecto a un grupo delincuencial, y si la FSPE tiene esa información sería bueno que se les preguntara a ellos a qué comercios estaban extorsionando y que nos digan, porque aquí no tenemos esa información”, manifestó el edil.

En cuanto a la posibilidad de que los ciudadanos y comerciantes no denuncien a las autoridades este ilícito, debido a la falta de confianza en su corporación, el mandatario salmantino afirmó que la policía Municipal es confiable, además de tener una estrategia en conjunto con el Ejército y Guardia Nacional.

“No creo que sea, más bien al revés yo creo que aquí la autoridad municipal ha estado coordinándose con la Guardia nacional, con el Ejército, hemos dado resultados y me sorprende que la Fiscalía no esté en coordinación con nosotros, porque si se supone que estaos aquí, la autoridad con la que tendrían que estarse coordinando sería con nosotros, pero desconocemos cuál es la razón por lo que la información ellos la tienen y aquí no tenemos nada”, argumentó.

La extorsión

La captura de cuatro individuos señalados en la extorsión de más de 40 comerciantes, se dio a conocer a través de un comunicado el pasado jueves 10 marzo, en el que se detalló que los presuntos delincuentes pedían a sus víctimas cuotas por “derecho de piso” que iban desde los cinco hasta los 10 mil pesos mensuales y de manera anual había comerciantes que debían pagar hasta 100 mil pesos.

En secuestro

Otro de los resultados relevantes debido a su alto impacto que se han trabajado de parte de la coordinación de análisis e inteligencia de la FGE, es la captura de una célula de cuatro integrantes de grupo criminal fueron detenidos y vinculados a proceso bajo cargos de secuestro el pasado 16 de febrero de este año.