Pide a la población ser más conscientes y solidarios: Alcade

JARAL DEL PROGRESO, GTO (OEM-INFORMEX).- El alcalde José Alberto Franco, realizó un mensaje para recordar a la población que aun la pandemia está latente y que aún se tienen que seguir las indicaciones que la Secretaria de Salud a dado desde el inicio.

“Hoy quiero hacer un llamado muy importante en nuestra sociedad, un llamado qué tiene que ver con la vida y con la salud de nuestro municipio, estamos viviendo la etapa más difícil del covid-19, hemos visto que la última semana ha habido un momento muy importante de contagios y fallecimientos en México y en nuestro estado, también he visto con preocupación que hay un relajamiento de la población, que no está tenido las medidas sanitarias, y eso nos preocupa, pues los mayor contagios se están dando los fines de semana en actividades no esenciales, es decir en eventos sociales que se pueden evitar” Comento el Edil.

Los contagios hasta el día de hoy en el municipio son de 56 casos confirmados, 13 en investigación, 35 casos recuperados y solo dos defunciones, por lo que es primordial que se tengan que seguir tomando las medidas de sanidad, por lo que El Alcalde pide que no se baje la guardia y se sigan las sanitizaciones.

“Yo les hago un llamado en favor de la salud, de la suya y de sus familias en favor de nuestro querido municipio, por lo que les puedo que no acudan a los lugares concurridos, el uso de cubrebocas es obligatorio y el lavado de manos constante, los jaralenses nos hemos distinguido por nuestra solidaridad y este es el momento de ser más unidos, y ser responsables de la salud y del bienestar de los nuestros familias y amigos” expreso José Alberto Franco.

Mucha la gente que dice y cree que lo del coronavirus no es cierto por lo que el Alcalde comenta, “Sí existe, habrá personas que están infectadas y que no presenta síntomas y que si no le tocó estar en una muestra aleatoria, y podrán pasarán los 14 días que manejan los expertos en que marca el positivo, pero no pudo percatarse, pero esto es real y afecta a todos por igual”