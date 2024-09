Pese aumento en denuncias predomina cifra negra en indicadores de extorsión en Salamanca

En torno a la cifra negra que impera en el indicador de delitos de alto impacto, como el referente a extorsiones, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) región Irapuato y Salamanca, Jesús Valentín Barajas Sánchez, destacó la importancia de denunciar para que la autoridad pueda implementar esquemas que puedan inhibir su incidencia. Asimismo, descartó que agremiados al organismo hayan sido víctimas de este crimen, a pesar de que en Salamanca se ha presentado en comercios al por menor.

“Ese tipo de delitos de alto impacto, de nuestros agremiados no los tenemos registrados todavía, sin embargo, por supuesto que siempre indigna que le esté pasando eso a cualquier persona de la sociedad, esté o no esté agremiado. Nosotros, en caso de que se presente una situación así, tenemos comunicación directa con las instancias de Seguridad Pública a nivel local, estatal y, si es necesario, también se revisa a nivel federal”, indicó.

En este aspecto, el representante de Coparmex en Salamanca e Irapuato enfatizó que la mejor herramienta para atender e inhibir cualquier conducta delictiva es la denuncia, ya que, a pesar de que existen cifras sobre las carpetas de investigación iniciadas por este tipo de delito, impera una cifra negra debido a que las víctimas no lo hacen ante las instancias correspondientes.

"Acercarse con las autoridades a nivel local es lo primero, esa es la recomendación, y hacer las denuncias siempre en todos los casos, eso es lo que nos pide mucho el Gobierno, para que se abata la cifra negra", recomendó.

