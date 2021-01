Pese al incremento en el precio del cigarro

Debido a la actualización del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) el aumento del 3.3 % comenzó a aplicarse desde el 1 de enero en los tabacos labrados, por lo que su precio incrementó entre dos y cuatro pesos.

José Arturo propietario de una tienda de abarrotes señaló que con el aumento las cajetillas de este producto pasaron de 63 a 66 pesos otras de 54 a 59 pesos, algunas líneas aumentaron de 47 a 49 pesos y dependiendo de la marca y la variedad fue el aumento.

De esta manera el IEPS aplicable para los cigarros y que está vigente desde del 1 de enero será de 0.4944 pesos, lo que representa un alza de 3.32 %.

Pese al aumento José Arturo explicó que “La gente no ha dejado de comprar, el vicio no lo paran, solo dicen “ay ya me lo subieron”, pero lo siguen comprando”.





Pese a esto siguen consumiendo.





Efraín Vega consumidor de este producto explicó “este incremento si afecta a la economía de los fumadores, yo compro tres cajetillas a las semana cuentan 49 pesos con el aumento y pues si me afecta, pero no puedo dejar de consumir”.

Jorge Arturo señaló que aunque los precios que están manejando son sugeridos por el distribuidor existe quien ajusta aun mas las cantidades por lo que el valor de las cajetillas podría variar dependiendo el punto de venta.