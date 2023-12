Pese a violencia, el sector restaurantero de Celaya y Salamanca cierran el 2023 con número positivos: CANIRAC

León, Gto.- Pese a la violencia que se ha desatado en Guanajuato con más fuerza durante los últimos meses, el presidente de la CANIRAC, Manuel Bribiesca, dijo que han reportado números positivos en municipios como Celaya y Salamanca.

El empresario comentó que “tristemente” las personas se acostumbran a la violencia por lo que desde las cámaras empresariales y sociedad civil deben presionar a las autoridades para que hagan su trabajo.

“Celaya va muy bien y tristemente creo que pasa algo que no me gusta comentar pero que lo tengo que decir, los acostumbramos y ahí es donde tenemos que presionar fuerte a los ciudadanos y cámaras empresariales a que no veamos esto como algo que pasa de manera cotidiana, hay que presionar a que las autoridades y fuerzas policiacas hagan su trabajo”, dijo.

Aunque el presidente señaló que Salamanca es un municipio donde es más complicado para el gremio por la cercanía que tienen con Irapuato, dijo que este año también reportó números positivos para el sector.

“Salamanca es una ciudad que es un poco más complicada en el sector restaurantero porque tiene prácticamente a 10 minutos a Irapuato y eso hace que mucha gente que va a comprar a Irapuato se queden a comer en Salamanca, pero el mercado local está respondiendo bien, con ánimo y todo el estado, ciudades pequeñas, medianas, pueblos, todos.”, agregó.

Para el cierre de año, Manuel Bribiesca detalló que en ciudades como Guanajuato capital y San Miguel de Allende se espera un incremento de hasta un 30% comparado con el año anterior.

Explicó que por ende León se beneficia, pues personas que viajan de otras partes de México a las Ciudades Patrimonio optan por llegar a la capital del calzado de compras y el impacto es de manera general para la mayor parte de los municipios de Guanajuato.