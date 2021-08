Pese a temor y dudas, papás envían a sus hijos a la escuela

Con temor y dudas, pero con la confianza de que todo se dé, de manera positiva padres de familia llevaron a sus hijos de regreso a las clases presenciales.

Padres confían en los protocolos establecidos.

Luego de un año y cinco meses de clases a distancia, este lunes regresaron los diferentes niveles educativos a clases presenciales; aunque el panorama epidemiológico no es el más adecuado, según han expresado algunas opiniones, las autoridades educativas en un trabajo conjunto con padres y profesores se han esforzado para garantizar un retorno seguro a las aulas.

Local Compromiso de docente aclarar dudas

Al respecto, Érika, mamá de Julián, quien ingresó a primer grado de secundaria, opinó que “la verdad sí me da un poco de miedo, pero también estoy tranquila, porque la convivencia y el aprendizaje presencial es algo que les hacía falta a los niños y hasta ahora los protocolos que he observado me dan seguridad y confianza de que el regreso se realice de la mejor manera”.

Juan Carlos, padre de un niño de tercero de primaria, señaló “yo envié a mi hijo a clases porque los protocolos que están implementando, al menos en la escuela de mi hijo, me parecieron buenos; son grupos reducidos, salen en horarios escalonados y creo que es algo que ya era necesario; mi hijo ya quería ir a la escuela, porque si bien están en contacto con sus amigos a través de redes sociales no es lo mismo, tenemos que ver cómo va progresando la pandemia y esperemos que se adapten bien al modelo de educación híbrida”.

Por su parte, Maricela dijo que ante el regreso a clases presenciales aún existen muchas dudas, “creo que en esta semana se irán resolviendo las inquietudes, en mi caso tengo dos niños, una está en la secundaria y sí es preocupante, pero siento que ya son un poco más responsables por la edad, sin embargo con mi hijo, que va en la primaria, habrá que saber cómo se va a estar trabajando. Yo, esta semana, dudo enviarlo por la falta de información, pero siento que hacen falta las clases presenciales, porque no es lo mismo que estén aprendiendo en casa a que tengan el maestro personalmente y espero que con todos los protocolos todo salga correctamente.

Finalmente Alejandra Sierra expresó que aunque existe el temor de mandar a su hijo a la escuela, confía en que todo se dé de la mejor manera y, sobre todo, que todos los protocolos y la exigencia que se está teniendo en este inicio de clases permanezca durante el ciclo escolar tanto de parte de las autoridades, instituciones educativas y padres de familia, pues sólo así se podrá logar que la escuela sea un lugar seguro.