Pese a temor abren sus negocios

Salamanca Gto .- Comerciantes aseguran que pese al temor y el enojo que sienten no tienen otra opción para poder generar ingresos, por lo que tienen que acudir a trabajar, sin embargo la afluencia de gente cada vez es menor y los locales que este sábado permanecieron cerrados fueron en incremento.

“Tengo temor de abrir, mi familia esta angustiada por todo lo que está pasando, la poca gente que viene pasa pero no se para en los puestos, tienen miedo…pero que hago si no trabajo no tengo como llevar el pan a mi casa” dijo comerciante.

Otros más, explicaron que la inseguridad no solo ha repercutido en ventas pues, además, algunos comercios que contaban con empleados, estos ya no se presentaron a laborar.

“Tenía dos empleadas que hoy ya no se presentaron a trabajar, una me dijo que sus papas ya no la habían dejado venir y la otra solo aclaro que cuando todo se calme regresaría”.

José tiene más de 20 años trabajando en diferentes comercios dentro del mercado, el día de hoy se encuentra preocupado pues el lugar en el que laboraba decidió cerrar “no sé si será temporal o definitivo toda mi vida he trabajado aquí y ver en la situación que estamos es triste…no se qué voy hacer ”

Siendo el mercado municipal el lugar donde familias enteras han desarrollado su vida, la opción de abandonarlo resulta imposible para muchos locatarios.

Pablo tiene más de 35 años de comerciante “Yo nací, crecí y me voy a morir en este mercado, me gusta lo que hago, aquí tengo invertido mi dinero de toda una vida de trabajo a donde me voy, en esta ciudad en todos lados esta igual”.

Ante esto comerciantes esperan que las acciones por parte de las autoridades lleguen, para terminar con la violencia e inseguridad que ha ensombrecido el punto comercial más grande del municipio.