Pese a preocupación, padres de familia consideran necesario regresar a clases

A pesar de que existe preocupación por el incremento de contagios de Covid-19 en la ciudad, los padres de familia consideran necesario el regreso a clases de manera presencial.

Su aprovechamiento será mejor, considera padres de familia

Además también señalaron que los niños y niñas son quienes más desean regresar a la escuela de manera presencial, debido a que extraña a sus amigos o maestros y porque aprovechan de mejor manera las clases.

“Creo que es necesario que vayan clases presenciales, para que aprendan a convivir con más niños y con su maestra, porque así como estamos ahorita sí aprenden, pero es poco, además que como papás también es complicado ayudarlos todo el día, ya que tenemos otras cosas que hacer y algunas veces no les podemos explicar nosotros, por eso espero que ya puedan ir a las clases presenciales para que no se retrasen”, dijo Alondra, ama de casa.

Montserrat también es otra de las mamás que está de acuerdo con el regreso a clases siempre y cuando sea con las medidas sanitarias, pues considera que es la manera más adecuada para sus hijos que puedan continuar con sus estudios, aunque admitió que existe una cierta preocupación de su parte, ya que las infecciones por Covid-19 no han cesado.

“Mis hijos ya quieren presentarse, ellos son los más deseosos de regresar a clases (…), debo admitir que sí existe preocupación en mi persona, ya que no deja de haber contagios, pero es importante tomar en cuenta lo que ellos quieren”, explicó.

Por su parte, Carmen, quien además de ser madre también es profesionista, señaló que “yo sí pensaba llevar a mis hijas a la escuela, pero la verdad es que últimamente me ha estado dando miedo porque sé que los contagios están incrementado y que los niños y jóvenes son a los más vulnerable, así que estoy muy indecisa”.

El regreso a clases en las instituciones educativas está programado para el próximo 30 de agosto, algunos maestros y expertos en la materia suponen que no es viable el retorno a las aulas, ya que las infecciones por coronavirus no dejan de presentarse, no obstante, otro sector de la población manifiesta que es momento de volver a la escuela para que los estudiantes puedan recuperar su nivel académico.