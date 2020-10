Pese a pandemia, se mantiene producción de flor de cempasúchil en Guanajuato

A pesar de la pandemia y sus restricciones en los panteones, en el estado de Guanajuato se mantiene la producción de flores de cempasúchil y terciopelo; sin embargo, algunos productores han decidido disminuir este año el cultivo, por la incertidumbre en las ventas del Día de Muertos.

En el estado de Guanajuato se tienen registradas alrededor de 31 hectáreas de producción de flor de cempasúchil y terciopelo para la temporada del Día de Muertos, principalmente en municipios ubicados en el sur de la entidad, al tener mayor disponibilidad de agua de pozos para su riego.

El Dato...

Alrededor de 31 hectáreas de flor de cempasúchil y terciopelo se producen en Guanajuato, principalmente para venta local y regional.

No obstante, José Francisco Gutiérrez Michel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (Sdayr) de Guanajuato, aseguró que la producción de esta flor es variable en cada municipio, ya que su cultivo no se realiza en parcelas de gran dimensión, sino, que los mismos productores ocupan apenas 500 metros para la flor, mientras que el resto de sus tierras la utilizan para producir alimentos.

Y es que durante esta temporada, la compra de estas flores ha sido principalmente por las familias que acuden cada año a los panteones a visitar la tumba de sus seres queridos, así como por los estudiantes al colocar los Altares de Muertos en sus escuelas; sin embargo, desde que inició la contingencia las escuelas y los panteones se han mantenido cerrados.





Cada año, las personas acuden a los campos para comprar flores de cempasúchil.





A pesar de ello, el titular de la Sdayr aseguró que aún con la pandemia, la producción de las flores de temporada se ha continuado, como se ha venido haciendo con los alimentos, incluso, a pesar de que la mayoría de los panteones del estado se vayan a mantener cerrados el Día de Muertos como medida de prevención ante los contagios de coronavirus.

“No se ha reportado ninguna afectación o disminución, la siembra de cempasúchil de hace de forma tradicional en algunos de los municipios del estado y esto se está llevando a cabo de manera normal, pues como todas las actividades del campo, ésta se mantiene (...) la mayoría de los municipios tienen sus pequeñas plantaciones, hay plantaciones que no llegan ni a media hectárea o de lugares que son de 500 metros”.

El Dato...

Y aunque la entidad sea exportadora de productos como berries, aguacate y brócoli, la flor de cempasúchil y de terciopelo son producciones para venta local y hacia otros estados; José Francisco Gutiérrez Michel, aseguró que las flores suelen compradas entre los mismos habitantes de la zona para llevar a cabo sus tradiciones.





Reduce su producción de flores por contingencia





Mariano Castillo Regalado es uno de los principales productores de las flores de cempasúchil y terciopelo desde hace más de 12 años, contó que entre julio y agosto de cada año, inician con el cultivo de cerca de dos hectáreas de flores, para que tres meses después estén listas para su corte y sean enviadas a los vendedores tanto de Irapuato, de los alrededores e incluso de otros estados.





El productor decidió cultivar la flor pese a que los panteones estarán cerrados en la mayoría de los municipios.





Sin embargo, aseguró que debido a la contingencia sanitaria y a la incertidumbre de actividades del Día de Muertos, decidió reducir cerca de 10% su producción, esto como medida para no tener graves pérdidas económicas en caso de los panteones continuaran cerrados y las actividades de temporada no fueran permitidas.

Incluso, aseguró que algunos productores como él decidieron definitivamente no cultivar las flores este año, y prefirieron no arriesgarse a tener pérdidas económicas al no haber venta en las ciudades, ya que ésta se consume por cerca de una semana previa al Día de Muertos, y en caso de que la gente no compre, la flor muere y se pierde.





La flor de cempasúchil es un elemento que va siempre en los altares de muerto.





“Yo se si me animé a producirla, hubo otros que no se animaron, porque decían que no iba a ver, bueno pues ni modo, no hay de otra, pero si no se vende esta temporada, ya no se vendió”.

Ahora que algunos municipios, como Irapuato, no tendrán abiertos sus panteones en la temporada y aunado al cierre de las escuelas, el productor señaló que tienen prevista baja en las ventas; sin embargo, mencionó que mantienen la expectativa de que las personas compren las flores, al menos para colocar un altar en sus hogares, pese a que la tradición también se haya ido perdiendo conforme pasen los años.

“Este año no será como otros, pero algunos clientes ya me han comenzado a solicitar para cuando este lista para cortarse, hay quienes vienen de Irapuato, Romita y otros lados (...) yo nada más les entrego mi producción y ellos hacen sus ventas”, dijo el productor.





El campesino se encarga de plantar, cuidar, cortar y hasta entregar en persona las toneladas de flor de cempasúchil cada año.





Cempasúchil, desde la época prehispánica





Las flores se cempasúchil son parte fundamental de los altares de muertos, pues va más allá de un simple adorno y toque de color en la ofrenda, ya que representan el camino que deben seguir los difuntos de regreso al mundo de los muertos, esto a través del intenso color amarillo de sus pétalos que asimilan al sol.

La flor de cempasúchil ha estado presente en los mexicanos desde la época prehispánica, al ser usada para adornar los altares, ofrendas y entierros que dedicaban a sus difuntos, y hasta la fecha las personas la han conservado en la tradición en el Día de Muertos.





Durante tres meses trabajan la flor, para que este lista en el Día de Muertos.