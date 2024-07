Pese a lluvias, presas del estado aún no se recuperan

A pesar de que en esta temporada se han presentado lluvias copiosas en la región, el que no sean de manera uniforme únicamente ha generado filtraciones a los mantos freáticos y no escurrimientos o captación regular en presas o vasos reguladores que han incrementado su nivel apenas en 2% en el estado.

Sin embargo, los pronósticos de julio y agosto lucen alentadores para llegar a superar los 400 milímetros de lluvia, que fue lo que se registró en 2023, así lo asentó Agustín Robles Montenegro, presidente del consejo directivo del Distrito de Riego 011.

“En las presas no se ha contabilizado, no pinta, los terrenos estaban muy secos, los mismos drenes estaban muy secos y toda el agua que ha caído la está absorbiendo la tierra, no pinta; en Tepuxtepec ya les estaban entrando sobre 90 metros por segundo, porque para el Estado de México ya se reflejaron bastantes lluvias y eso es muy bueno, pero todavía no pinta en Guanajuato; las presas apenas han subido 2%, que nos alegra, pero todavía no pinta, no se puede decir que les está entrando una aguada a las presas, es muy poca la que está entrando”, aclaró en entrevista.

En este sentido, Agustín Robles Montenegro explicó que este fenómeno se debe a que las lluvias se han presentado de manera irregular en la región, pues mientras que en algunas localidades han ido de fuertes a muy intensas, en otros lugares se han presentado en menor proporción, por lo que no se han registrado escurrimientos importantes hasta el momento en la entidad, principalmente en la zona del Distrito de Riego 011.

“Andamos muy bajos en los niveles pluviales. Aquí en Salamanca han caído sobre 110 milímetros, en el área de Irapuato ha subido arriba de los 200 milímetros, solamente un día llovieron 70 milímetros en una sola noche, así que no ha llovido parejo, no hemos tenido una lluvia estandarizada en la que se pueda decir que en Valle, Cortazar, Villagrán, Salamanca, Irapuato y Abasolo sea la misma cantidad; es raro, pero en una parte se descarga algo y otro poquito en otro lado, luego en otro llega algo exagerado de lluvia y desde luego inundan algunas parcelas que hay que desahogar, pero más o menos en nuestra área andamos sobre los 150 milímetros”, puntualizó.

A pesar de ello, el pronóstico de lluvias aún es favorable para los próximos 15 días, además de que el mes de agosto es el periodo en el que mayor captación pluvial se registra en la zona, por lo que se espera que esas precipitaciones ayuden a recargar las presas y algunos vasos reguladores, que a su vez permitan la filtración a los mantos freáticos.

“Si nos llovieran los 700 milímetros, como es normalmente un año bueno, sería lo ideal; yo espero que siga lloviendo, los pronósticos que publica la Comisión Nacional del Agua son buenos, se dice que nos va a seguir lloviendo todo julio; sin embargo, no se anuncian cantidades estratosféricas se anuncian de cinco y siete milímetros que para nosotros son muy buenos”, concluyó.