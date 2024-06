Pese a la inconformidad de empresarios, aprueban exhorto para desaparecer el Fidesseg

GUANAJUATO, Gto. El Congreso de Guanajuato aprobó, con mayoría de votos, exhortar al Poder Ejecutivo, concretamente a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para considerar la extinción del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg).

Durante la discusión del punto de obvia resolución, hubo manifestación por parte de empresarios que se ven beneficiados por el Fidesseg incluso los Bomberos Pozuelos, quienes también se ven beneficiados, acudieron al Palacio Legislativo y externaron sus inconformidades.

Local Condiciona empresariado de Guanajuato sobretasa del ISN, tras propuesta de eliminación del Fidesseg

En su intervención, el diputado del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, detalló que la propuesta es para que la Secretaría de Finanzas evalúe y realice las acciones necesarias para considerar la extinción de dicho fideicomiso y con ello poder financiar obras e infraestructura de proyectos sociales.“Busca la promoción de la participación ciudadana, creado órganos administrativos y regulaciones que intervienen para los objetivos antes mencionados”.

Sostuvo que es falso que la extinción del FIDESSEG afectará a las asociaciones sociales y civiles que se ven beneficiadas con dicho fideicomiso, pues recalcó que tienen un total apoyo estos organismos de la sociedad civil dentro de la agenda de trabajo.

“El apoyo a los organismos de la sociedad civil es compromiso de agenda, el mensaje a las asociaciones es para todos, lo que se busca es tener mejores instrumentos administrativos para que cumplan con sus fines, se busca que permanezcan los fines sociales con medidas administrativas para transferencia de recursos más eficientes”.Miguel Ángel Salim concretamente dijo que el exhorto tiene tres objetivos claros:

Asegurar la existencia de recursos para asociaciones civiles y ser la protección de grupos vulnerables .

y ser la protección de . Facilitar a las asociaciones y ciudadanos acuden al apoyo para su atención.

acuden al apoyo para su atención. Recomendar que se dirijan a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para dar cumplimiento a fines sociales.

Local Coparmex Irapuato - Salamanca se opone a extinción de Fidesseg

En contra de la propuesta de obvia resolución habló la diputada Yulma Rocha y el diputado del Verde Gerardo Fernández, donde coincidieron que lo que se tendría que hacer sería evaluar el fideicomiso y de ahí determinar si es necesario su extinción o en su caso cambios a sus reglas de operación.

Dijeron que el Congreso es el espacio ideal para hacer escuchar todas las voces interesadas en este tema y poder conocer su opinión, pues, a decir de Yulma Rocha, se busca liberar los mil 500 millones de pesos para darle solvencia a la promesa hecha para entregar las tarjetas rosas.

De igual forma, la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, se pronunció en contra de aprobar el exhorto pues dijo que se trataría de alentar decisiones sin sustento.

Oposición se manifiesta en contra, así como empresarios que acudieron a la sesión. / Fotos: Miguel Ángel Martínez /El Sol de Irapuato

Por parte de Morena, su coordinador, David Martínez Mendizábal, expresó que, aunque por más de un año pugnaron por eliminar el FIDESSEG, dijo que no se tiene que hacer en estas condiciones donde se solaparía la corrupción.

Recordó que han interpuesto una denuncia penal contra funcionarios del estado, al tener pruebas de corrupción con el uso de los recursos de este fideicomiso y lo que se tendría que hacer es una evaluación del mismo.

“Se votará en contra porque no queremos acompañar que se haga de esta manera, no se han cómplices de la corrupción, ciudadanicemos el gobierno, se sabe lo que es no tener dinero para trabajar, pero tenemos la obligación de combatir la corrupción”.