Personal médico contratado en pandemia mantendrá su trabajo

José Martín Cano Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Guanajuato, dijo que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Gobierno Federal tiene margen para reforzar el plan de austeridad da certidumbre al sindicato, pues dijo el mandatario federal aseguró no habrá despido de trabajadores al servicio del estado y dijo que incluso buscan ampliar la plantilla laboral de 23 mil 106 trabajadores con la que cuentan actualmente en la entidad.





Buscan ampliar la plantilla laboral.



Dijo que el mensaje de López Obrador da tranquilidad al personal sindicalizado, pues tanto personal que está laborando por contrato y los de base tienen la certeza de que no serán liquidados, pues considera que un recorte presupuestal sería catastrófico.



Manifestó que el Sindicato de Salud ha recibido todo el apoyo del Gobierno del Estado y dijo que continúan trabajando para ampliar el número de trabajadores basificados, pues para septiembre próximo tienen contemplado que 380 empleados tengan ya su base.









"Lo relevante es que el presidente hoy manifiesta que no hay contemplado con la austeridad San Franciscana despedir trabajadores al servicio del estado y estamos tranquilos, nos tranquilizó que el presidente garantiza que para la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación que hoy comienza no van a considerar recortes presupuestales de recursos humanos en materia de salud, eso nos garantiza que nadie de los que tenemos de contrato o los mismos de base lleguen a sufrir una liquidación".



Refirió que en Guanajuato el sistema de salud está fortalecido y dijo que tener certeza de que no habrá despido de trabajadores permite a cada uno de los trabajadores ejercer sus funciones con mayor tranquilidad, pues se termina el temor de ser despedidos.









Expresó que a principios de año se logró un aumento salarial de 7 % para personal administrativo, sin embargo, dijo que con ello se abre la puerta para lograr un aumento para personal médico, enfermeras y personal que ocupa otros puestos.



"El aumento salarial lo tuvimos en 7 % se alcanzó y retroactivo al 1 de enero pero solo para personal administrativo, pero esa va a ser nuestra plataforma para negociar el de médicos, para médicos, enfermeras y todo lo demás, con ese esperamos también un mínimo de 7 %".