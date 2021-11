Personal de UCIN da un gran trato a niños prematuros

Rosa Isela Ramírez Ramírez, madre de la pequeña Valentina Guadalupe, expresó que tener un hijo prematuro es una de las bendiciones más grandes, pero también una responsabilidad que no siempre se tiene en mente cuando se está embarazada.

La señora Rosa Isela es proveniente de la comunidad de Valencia, dijo que su hija nació de 33 semanas y tuvo que ser internada debido a que sus pulmones no se habían desarrollado totalmente.

Local Conmemoran Día del Niño Prematuro

“Yo sólo viene a chequeo porque tenía sangrado, sin embargo, cuando iba llegar al hospital se me rompió la fuente, por lo que de manera inmediata me atendieron y me internaron, la verdad el trato del Hospital General de Salamanca fue muy bueno, todo el tiempo estuvieron al pendientes tanto de mi como de mi hija Valentina Guadalupe”, expresó Rosa Isela.

Axel es un niño prematuro que nació el 23 de septiembre 2019, peso un kilo 580 gramos y midió 44 centímetros, y a pesar de que a los tres días de nacido le dio un paro respiratorio salió adelante, por lo que la madre del pequeño agradeció en este Día del Niño Prematuro los cuidados que se tuvieron con ellos, pues Axel ya tiene dos años de edad y es un niño totalmente sano.

“Nosotros sólo tenemos palabras de agradecimiento y bendiciones para todo el personal médico que labora en el Hospital General en el érea de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), pues desde que llegamos con mi pequeño Axel sólo fueron atentos y motivadores, por lo que sin ellos mi hijo no estaría cumpliendo años”, dijo la madre.