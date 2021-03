Persona diabética no tiene medicina

Salmantino que padece de insuficiencia renal, diabetes , hipertensión y pie diabético, pide apoyo a la ciudadanía, pues derivado de estas enfermedades no cuenta con un trabajo ni los recursos suficientes para compara sus medicamentos.

Piden a la población su colaboración para conseguir medicamentos necesarios para su recuperación.

Gabriel Vázquez Martínez, tiene 47 años de edad, sin embargo desde los 23 años fue diagnosticado con diabetes por lo que las complicaciones han comenzado a impedirle trabajar y realizar su vida normal.

“Hace como seis años me detectaron presión alta y lo tengo, que decir no me cuidé y si no te cuidas te acabas y llegó el día en el que las cosas se me empezaron a complicar y empecé con pie diabético. Ahora ya me estoy hinchando, ya no siento mis pies, cuando me operaron y me hacían curación ya no sentía lo que me estaban haciendo, mi esposa tuvo que empezar a trabajar pero no nos alcanza, hemos tratado de conseguir unos medicamento pero no hemos podido”, refirió.

Actualmente Gabriel ya no puede trabajar por lo que su esposa e hijo comenzaron a hacerlo, pese a ello los gastos de medicamentos sobrepasan sus posibilidades, por lo que piden a la población su colaboración para conseguir medicamentos como gabapentina de 300mg, omeprazol, loperamida, ketorolaco y neurobión, los cuales se pueden entregar al domicilio Privada Aztlán 103, colonia Nativitas.