Persisten conflictos en periferia del Tomasa Esteves

Sin importar la presencia de agentes de vialidad e inspectores comerciales, la periferia del mercado Tomasa Esteves permanece invadida, por lo que realiza el retiro de objetos instalados en la vía pública, banquetas y arroyos de calle que puedan obstruir la visibilidad tanto de peatones, como de automovilistas, conforme a lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Vialidad.

En este sentido, Luis Daniel Pérez Sequera director general de Movilidad informó que estas acciones principalmente se realizan de manera constante en vialidades primarias y secundarias, en las que se entorpece el libre tránsito de peatones, además de la obstrucción o reserva de espacios de estacionamiento; asegurando los objetos y apercibiendo a los infractores.

Ante ello, comerciantes establecidos en las calles Sánchez Torrado, Abasolo, 5 de Mayo y Avenida del Trabajo solicitan a las autoridades se mantengan las acciones de manera permanente ya que la mayoría de personas que obstruyen las calles y pasos peatonales, únicamente acatan las disposiciones al ser observados por la autoridad, pero una vez que se retira de la zona se continúa con esta práctica que afecta la fluidez vial en la zona comercial más importante de Salamanca.

“Es un buen operativo pero le falta que sea constante, porque pasan los tránsitos un día haciendo esta función y dos no, por lo que los comerciantes que están en las banquetas las vuelven a obstruir y los peatones tienen que caminar por debajo de la calle, lo que os afecta porque la gente ya no quiere venir a comprar porque aparte de que no hay estacionamiento, tiene que exponerse al caminar entre los carros o las combis”, argumentó Armando Cuellar comerciante.

En cuanto a la permanencia de las unidades de transporte colectivo en su modalidad urbana que hacen parada en alguno de los cinco puntos establecidos en la periferia del Tomasa Esteves, el titular de Movilidad mencionó que se vigila que estas no rebasen el tiempo permitido y lleguen a obstruir el flujo vehicular; además de ello, se continúan reiterando las medidas preventivas a los responsables de las empresas dedicadas al transporte colectivo, para que los usuarios viajen seguros extremando medidas de limpieza y prevención

“Derivado de la pandemia no todas están trabajando al 100%, se está trabajando con el 50% de todo el parque vehicular, todos los días estamos atendiendo la situación de las medidas sanitarias en todas las rutas (…) en caso de no atender las indicaciones se apercibe al operador, hemos detectado muy pocos, sin embargo, reforzaremos esta operatividad para procurar la salud de los usuarios”, puntualizó el funcionario.