Persisten accidentes a pesar de operativos municipales

A pesar de haber reportado un saldo blanco durante la operatividad implementada durante los días Santos, se registraron 14 percances vehiculares de los que siete personas resultaron lesionadas, además de la emisión de 147 infracciones por diversas violaciones al reglamento de Vialidad.

De acuerdo a la base de datos de la Secretaria de Seguridad y protección Ciudadana del 14 8jueves santo) al 17 de abril (domingo de resurrección), a través de la dirección de Movilidad y Transporte se generaron 147 boletas de infracción realizadas por diferentes motivos; 14 hechos de tránsito atendidos con resultado de daños materiales en afectación a particulares y federales, con un saldo total de siete personas lesionadas con diagnóstico médico estables.

Sin embargo, en lo dispositivos coordinados como parte del Operativo San Cristóbal, en el que participó Seguridad Pública, Protección Civil, Movilidad, Guardia Nacional y Ejército, para resguardar la seguridad de los más de 62 mil salmantinos y visitantes que arribaron a Salamanca durante los días santos y de los que son se registro incidente alguno en centros recreativos, de espaciamiento, centros de culto, así como tampoco durante el arribo de las diferentes peregrinaciones participantes.

La estadística municipal

En el primer trimestre del 2022 ocurrieron 303 accidentes en Salamanca, los cuales involucraron a 255 vehículos, 41 motocicletas, cinco bicicletas y dos trenes. Los percances se dan de manera más frecuente en Salamanca por no respetar la distancia entre vehículos, 64 incidentes se dieron por esta razón, 63 por virar indebidamente, 46 por no respetar las señales viales y 36 por no ceder el paso.

Ante estas cifras, se dará seguimiento operativos para emitir las observaciones básicas para prevenir accidentes y se exhorta a la ciudadanía a ser conductores responsables, no conducir al hacer uso de dispositivos móviles o después de ingerir bebidas embriagantes, respetar límites de velocidad, cruces peatonales, no exceder la cantidad de tripulantes en unidades motrices, usar casco y cinturón de seguridad.

Entre las sanciones más habituales se encuentra la falta de licencia de manejo o no portar casco, en caso de los motociclistas, cuya sanción oscila entre los 481 y 962 pesos; de 770 a mil 155 pesos por falta de placa o tarjeta de circulación; así como de 962 a mil 443 pesos por hacer uso de celular u otros dispositivos electrónicos al manejar.