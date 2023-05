Perros en situación de calle, son rescatados en deplorables condiciones

Desnutrición, anemia, mutilación, agresiones, zoofilia y abandono, son algunas condiciones en las que son rescatados los perros en situación de calle por las asociaciones animalista, sin embargo, no todos tienen una segunda oportunidad, pues, la ola de crueldad animal que enfrenta Salamanca ha ocasionado la muerte de alrededor de 40 perros en el municipio y es precisamente que debido a esta situación, refugios caninos como el de “Ángeles Rescatados”, atiende hasta 10 reportes diarios por maltrato animal.

De acuerdo a su propietario, Dante Benítez, son reportes que se registran con frecuencia en colonias como La Gloria, La Luz, Nativitas, Benito Juárez, por mencionar algunos, no obstante, en la mayoría de los casos no se interponen denuncias formales ante las autoridades ambientales por miedo a represalias o porque los involucrados son parientes o familiares de quienes reportan.

“El 70% de estos seres sintientes son encontrados en situaciones decadentes estamos hablando de niveles altos de desnutrición, anemias, deshidratación, torturados en el sentido de que están amarrados con cadenas, sin ningún tipo de alimento, el maltrato es una situación que cada vez se acrecienta, es un tema muy fuerte la verdad, está un poco pesado con esta problemática, el 60% de los animales en situación de calle son maltratados y los demás son los que se han ido creando", explicó.

Además, indicó que, la mayoría de sus recursos se obtienen por parte de una asociación en Estados Unidos y para la atención de atención médica, alimentación y curaciones de manera mensual, llegan a invertir hasta 8 mil pesos.

Por su parte, Argelia Ramírez Villafaña, representante de Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA), aseguró que los reportes por maltrato animal en Salamanca han incrementado un 50% más que durante la administración de Beatriz Hernández Cruz, además desmintió que hayan disminuido los casos de maltrato tal como lo aseguró el director de Medio Ambiente.

“Pero qué bueno que también ellos estén haciendo sus programas de concientización ,ojalá que nos avisaran para poder apoyarlos, a lo mejor no se han promovido las denuncias correspondientes porque no se les da seguimiento, no hay multas, no van a ser las inspecciones, no hay el retiro o la sustracción de los perritos, que están en maltrato, la gente ya no está acudiendo a la autoridad porque no hay continuidad, no se está haciendo nada, si no hay denuncias es porque obviamente no hay la trascendencia para poder llegar al problema del maltrato, de que ha disminuido no al contrario ha superado al 50% a la administración pasada”, finalizó.