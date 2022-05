Permanecen en resguardo del DIF 13 menores

Tras darse la primera adopción en la presente administración, el DIF Municipal cuenta con el resguardo de 13 menores, algunos que no podrán ser incluidos en este programa debido a su proceso legal, informó María Isabel Escandón Juárez, titular de la dependencia.

"El proceso de adopción no se lleva como tal en Salamanca, se lleva en Guanajuato, porque les tienen que dar a las familias su certificado de adaptabilidad, posteriormente acuden aquí para revisar qué menor cumple con un rango de que requiere la familia y también se revisa si el perfil de la familia es adecuado para el perfil del menor, asimismo se comienza un proceso de seguimiento para que se conozcan, y si hay una adaptación y es cuando ya se puede entregar la familia al menor", explicó la funcionaria.

En cuanto al proceso de adopción, la directora general del DIF Salamanca detalló que es un procedimiento largo en el que la familia debe conseguir el certificado de adopción en primera instancia, previo al seguimiento y revisión de los perfiles, tanto de ellos como de los menores, dando prioridad a un proceso de adaptación y que ambas partes se conozcan.

"No trabajamos con una máquina o un número, aquí estamos trabajando con una familia y un niño y el que una respuesta no sea favorable va generar un impacto muy grande en un menor, creo que sí es largo pero vale la pena, nuestros niños necesitan una familia y hay muchas familias que tienen el interés", agregó.

En DIF Salamanca se tiene en resguardo a 13 menores, sin embargo no todos son sujetos a adoptabilidad porque aún su proceso legal no ha concluido. "Me parece que son cuatro en esta situación, todos los demás están listos, están preparados, tenemos desde un menor de un año hasta de 16 años, tenemos de todas las edades, ojalá las familias interesadas tengan la apertura de acercarse y darle un nuevo hogar a estos pequeños", concluyó.

La adopción

Esta semana, el DIF Municipal cumplió con el resguardo de un menor de dos años de edad, quien gracias a una pareja que inició su trámite de adopción, cuenta ahora con una nueva familia que dio seguimiento a su proceso y que con cariño crecerá con ellos.

Al respecto, los padres señalaron que fue un proceso un poco largo, sin embargo aseguraron que es un acto que vale la pena y que recomiendan la adopción como una forma de dar la oportunidad a un niño o niña de crecimiento en el núcleo familiar y cambiar su desarrollo.

“Recibirá los cuidados de la mejor manera y le daremos lo necesario para que sea feliz”, mencionó el padre.