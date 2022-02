Pendiente suministro de cogeneradora de energía a Petróleos Mexicanos

Ante la pandemia, la falta de recursos y la consolidación de la reconfiguración de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), el suministro de energía proveniente de la planta de Cogeneración y la construcción de la planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Salamanca, son parte de los proyectos pendientes para proveer energías limpias y cuidar las emisiones al medio ambiente.

La situación ha derivado de que se ha apostando a no utilizar el gas y energías renovables.

Al suspenderse la licitación de las cinco plantas de ciclo combinado a causa de la pandemia en 2019 y con ello la operación de la planta de Co-Generación Eléctrica, se aplazó nuevamente el proyecto para reducir las emisiones contaminantes al mínimo, al operar a la vanguardia en cuanto a la generación de energía eléctrica y el suministro a RIAMA para dejar de utilizar combustible fósil, combustóleo y en consecuencia, dejar de impactar negativamente el ambiente de la ciudad.

En este sentido, el diputado federal Justino Arriaga Rojas, externó esta situación ha derivado de que el Gobierno Federal, la Secretaría de Energía, Pemex y CFE, han apostando a no utilizar el gas y energías renovables.

“Han apostado por energías sucias, particularmente al carbón y combustóleo (…) la Comisión está detenida en inversiones, porque en lugar de buscar una solución entre las inversiones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, continúan promoviendo esta contrarreforma que traerá consigo un atraso no solo para Salamanca o Guanajuato, sino para todo el país y seguirá si atenderse la demanda de los mexicano de que no haya apagones y que los servicios no sean tan caros”, argumentó.

En este contexto Arriaga Rojas, lamentó que las emisiones de contaminantes continúen en Salamanca, debido a que el proyecto para el cual fue creada la planta se encuentra detenido, “que la Comisión Federal de Electricidad ponga en funcionamiento la planta de Co-Generación de energía que esta parada, una inversión que le costó a todos los mexicanos y que le podría ayudar no solamente a Pemex, también a CFE, pero principalmente a los salmantinos en este tema que ha afectado tanto después de todos los avances logrados ante de este Gobierno”.

El proyecto

La planta de Co-Generación Eléctrica fue construida por una empresa española que ganó una licitación internacional emitida por la CFE, para la generación de energía eléctrica con una capacidad de 430 megavatios; misma que tuvo un monto de 320 millones de dólares, cuyo proyecto incluyó una subestación compactada y ocho líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kilovoltios.

Esta se instaló en un área de 95 mil metros cuadrados y consta de 3 turbinas de gas, 3 chimeneas recuperadoras de calor, una subestación encapsulada, líneas de transmisión de 230 kilovatios, que entroncarán con las líneas existentes y 14 edificaciones.

Ciclo combinado

La planta de ciclo combinado de Salamanca, con capacidad de 836.79 megawatts (MW), consistirá en dos turbogeneradores de gas, dos generadores de vapor por recuperación de calor y una turbina de vapor, más otros equipos incluyendo el sistema de transmisión eléctrica.

Su inversión estimada inicial era de 500 millones de dólares, pero fue un proyecto desechado en 2020, retomado al año siguiente; esta será una de las cinco que se estarán licitando y construyendo, a fin de generar la energía eléctrica a precio mínimo y garantizar su sustentabilidad.

La termo

La termo eléctrica está integrada por cuatro unidades generadoras, dos con capacidad de 158 mil kilowatts y dos con capacidad de 300 mil kilowatts haciendo un total de 910 mil kilowatts que la colocó como la tercera en importancia del país.