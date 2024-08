Pendiente actualizar padrón de industriales de la masa y la tortilla en Salamanca

Debido a que se han establecido algunas nuevas tortillerías principalmente en comunidades, Macario Argüello Zavala, representante legal de la Unión de la Masa y la Tortilla de Salamanca, indicó se debe actualizar el padrón de los industriales a efecto de que puedan acceder a programas de apoyo y establecer una estandarización en el precio de la tortilla, mismo que oscila entre 22 y 25 pesos por kilogramo.

"Hay como unos 205 tortillerías en todo el municipio, hay algunas comunidades que no las hemos cuantificado, porque he estado monitoreando algunas comunidades y hay establecimientos que son nuevos para nosotros y que no están en el padrón (...) póngale que que cada industria globalizando produzca unos 300 kilos de tortillas, estamos hablando de toneladas diarias para dar abasto al consumo diario de las familias en Salamanca", refirió.

En cuánto a las ventas del sector y la variación de los costos de insumos para elaborar este producto de la canasta básica, Argüello Zavala estableció que tanto a los industriales como a la población en general ha impactado este fenómeno, sin embargo se han mantenido los precios para no afectar la economía familiar.

, apuntó.Finalmente reiteró que, el precio de la tortilla se mantendrá entre loshasta finales de año, cuándo se evalúe de manera integral los costos de producción de cara al inicio de un nuevo año.

, concluyó.