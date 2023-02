Peligrosa la liberación de presuntos secuestradores de familiares de Norma Barrón: Diego Sinhue

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, llamó al gobierno federal para que sean ellos quienes resguarden el arresto domiciliario de los presuntos secuestradores del esposo e hijo de Norma Patricia Barrón, la activista y buscadora guanajuatense que ofreció pistas para su detención, pero que ambos fueron liberados para seguir el proceso por el cual se les acusa desde sus casas.

La semana pasada, Norma Patricia Barrón dio a conocer que un juez federal ordenó que tanto Arturo N. y Simón N., acusados de secuestrar a su esposo y a su hijo, dejaran la prisión para seguir el proceso por el cual fueron vinculados desde sus domicilios; el protocolo indica que ambos deben portar un brazalete electrónico que permita saber su ubicación, pero la Fiscalía General de la República argumentó que no tenía el recurso para adquirirlos y por ello se les dará custodia, lo cual a decir de la activista, podría dar pie a una eventual fuga.

Ante esto, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo durante su visita a Irapuato que se trata de una situación complicada y peligrosa, sobre todo porque ambos sujetos fueron señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo, por lo cual llamó al gobierno federal no sólo a que destine más recursos para el tema de seguridad, sino para que también sea el Ejército o la Guardia Nacional quienes se encarguen del resguardo de ambas personas.

“A mí cuando me notificaron esta situación, me parece a todas luces complicado y peligroso, que dos presuntos secuestradores estén en arresto domiciliario, con todo y lo que implica una posible fuga y aparte todavía le ponen la carga de la custodia a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, cuando hay Guardia Nacional y hay Ejército que podrían estar haciendo esas labores también, entonces nos implica mover mucho operatividad y lo que yo pediría es mayor presupuesto para el Poder Judicial de la Federación, para que tengan más personal y no sucedan estas situaciones, que sin lugar a dudas vulneran los procesos y dejan con una alta posibilidad de una situación irregular a los detenidos”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que en lo que toca al gobierno del estado, están en la mayor disposición de brindar apoyo a Norma Patricia Barrón, quien ha denunciado que tiene miedo por esta situación de que ambos hombres, que presuntamente secuestraron a su esposo y a su hijo ya no estén en prisión y tengan una seguridad que pareciera ser vulnerable.

“Nosotros tenemos los protocolos y los mecanismos de protección y nosotros nunca vamos a dejar a nadie en estado de indefensión, evidentemente esto nos implica más presupuesto, pero ojalá que en ese sentido con la federación podamos trabajar de manera más coordinada, porque sí hemos visto deficiencias presupuestales en ese sentido y luego ellos vienen a supervisarnos, pero luego son ellos quienes tienen más fallas”.

Además, dijo que el trabajo con los colectivos de búsqueda continúa, pues Guanajuato es de los estados que más coordinación ha tenido con los grupos de búsqueda y así seguirán en ese tenor.

“Hay que seguir trabajando con ellas, yo siempre he estado con la apertura de trabajar con ellas, ustedes son testigos que desde que empezó mi gobierno creamos la Comisión Estatal de Búsqueda, de darle presupuesto, hemos estado ahí, la verdad que la secretaria Libia Dennise ha estado ahí, ha hecho un trabajo muy bueno con ellas, muy cercano, y la verdad es que es una tarea que hay que seguir haciendo; lo importante aquí es sí trabajar con las buscadoras, pero mejor que no desaparezca más gente”.

El primero de junio de 2019, Kevin Damián, de 17 años, y Juan Rodríguez Calconas, hijo y esposo, respectivamente, de Norma Patricia Barrón, fueron secuestrados por hombres armados en el fraccionamiento Los Reyes y desde entonces la mujer se ha convertido en una activista que ha luchado por encontrar a sus familiares con vida, pero también para ayudar a otras madres en las búsquedas, pues sabe, comprende y vive el dolor que se siente cuando hay familiares que están desaparecidos.