Peligro latente el traslado de tanques de gas en vehículos particulares

El traslado de tanques de gas en vehículos particulares es una práctica arriesgada que cada vez es más frecuente, Candelario Enrique CU Gutiérrez, director de Protección Civil Municipal menciono que aunque es una práctica insegura los ciudadanos la realizan por economía.

Actualmente existe esta práctica riesgosa en la que las personas trasladan los tanques de gas en bicicletas, motocicletas y vehículos particulares a las gaseras lo que representa un peligro ya que no se tienen medidas precautorias para el traslado de los cilindros pues algunos llegan a ir con familias y niños dentro de los vehículos.

Respecto a esta situación, el director de Protección Civil Municipal comento “no se puede evitar que las personas en determinada urgencia tomen sus cilindros de gas y los surtan en sus vehículos sin embargo es riesgoso por que no es el vehículo adecuado para transportarlo, la recomendación es que eviten esa práctica aunque muchas personas lo hacen por necesidad, por lo que solo queda tomar medidas de seguridad”

Algunas de las recomendaciones emitidas por protección civil al trasladar cilindros de gas en vehículos no aptos para esta acción son; asegurarse de que las válvula vaya bien cerrada, durante el llenado evitar el sobrellenado para que no salga el gas y si lo van a transportar en vehículo que el cilindro vaya bien sujeto que no vaya o moviéndose mucho, que sea solo una persona la y que no se traslade a más familias dentro de los coches.

En Salamanca no se ha registrado ningún incidente derivado de esta práctica sin embargo hay que ser conscientes de los peligros que conlleva esta acción y tomar las medidas para evitar que suceda alguna eventualidad.