Peligra conversión de taxis a gas natural

El proceso de combustión de gasolina a gas, en el servicio público de taxis, ya no es una opción para los trabajadores del volante, ya que con la guerra entre Ucrania y Rusia, el precio de este hidrocarburo se igualó al que hoy en día oferta la gasolina.

La conversión de gasolina a gas representaría para el servicio público de alquiler una inversión de 34 mil pesos, pues hasta hace dos años esta estrategia resultaba redituable debido a que el gas natural se cotiza en 9 pesos, lo que permitiría a los taxistas incrementar sus utilidades, además de reducir la emisión de contaminantes a la atmosfera.





Conversión de taxis ya no es una opción.





En ese sentido, Antonio Lanuza Ruiz, representante de Taxi Ejecutivo, indicó que este proyecto, ya no es redituable para el sector, ya que representaría un gasto similar al que realizaban con la gasolina.

“En este momento no es considerado y redituable para nosotros, estamos hablando de hace dos años en que el gas estaba en 9 pesos y en 18 la gasolina hablábamos del 50% de ahorro, lo cual también si nos integramos a gas natural no habría ninguna emisión de contaminantes, así como contribuirá a mantener una tarifa sin aumentar, pero con la guerra del entre Ucrania y Rusia ya no será posible”, explicó.

Añadió que ante la falta de apoyo del gobierno hace dos años, ese proyecto se detuvo y actualmente, ya no representa un ahorro importante para el sector. Además, aseguró que el conflicto bélico generó el incremento de varios productos, entre ellos, la gasolina que se elevó hasta los 23 pesos, lo que termino por perjudicarlos económicamente.





Representaría un ahorro del 50%.





Señaló que de continuar estos incrementos en los implementos como el aceite y la gasolina, la tarifa podría aumentar, sin embargo, esto también representaría un efecto negativo, pues eso representaría arriesgarse a perder pasaje.

“Ahorita no nos quedamos que aguantar no hay otra estrategia y si en su momento tenemos que aumentar esperamos el apoyo de la ciudadanía, que sean tolerantes con nosotros”, finalizó.