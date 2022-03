Pegan robos a industria tequilera de Guanajuato

Los agricultores que decidieron cambiar el agave por los granos habían logrado gracias a esta mudanza estabilizar sus finanzas, luego de que por años invertían más dinero del que obtenían como ganancias por lo poco rentable en que se convirtieron estos cultivos; sin embargo, ahora se enfrentan con un problema: grupos delincuenciales que no son del estado han comenzado a robarles sus plantíos, incluso con lujo de violencia.





Se han reportado robos violentos en Cuerámaro, Manuel Doblado y San Francisco del Rincón.





Mauricio Cervantes Bravo, secretario de la Red de Productores de Agave de Guanajuato, dijo que en municipios como Cuéramaro, San Francisco del Rincón y Manuel Doblado han tenido incursiones violentas de grupos delincuenciales, esto para robar los hijuelos, como se llama a las piñas que nacen de las plantas de agave, para posteriormente venderlas en territorio de Jalisco.

“Hemos tenido algunos robos, esto si bien no es nuevo, se acrecentó en 2021, en donde incluso llegaron de forma violenta, amarraron a los veladores y comenzaron a robar los hijuelos, los cuales, después de varias investigaciones, supimos que se van a Jalisco y los venden en 5 a 10 pesos e incluso por Internet los ofertan y son los que se robaron de acá”.

Mauricio Cervantes explicó que los robos fueron de forma paulatina, “pues empezaron robándose algunas piñas. De pronto ya nos faltaban unas 100 piñas en un terreno, luego 200, luego ya 400 y lo más grave fue cuando a los vigilantes los amarraron para llevarse los hijuelos y se llevaron cargamentos ya importantes”.





El “oro azul” se ha vuelto atractivo para delincuentes.





Guanajuato es uno de los cinco estados que cuentan con terrenos con Denominación de Origen para el tequila, es decir, que solo pueden producir esta bebida, por lo que en los últimos años las parcelas de maíz, trigo, sorgo y cebada fueron cambiadas por agave; Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Tamaulipas son las otras entidades con esta característica de producción.

En el estado, los municipios que cuentan con terrenos de Denominación de Origen son Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado, Pénjamo, Romita y San Francisco del Rincón.

“Es una industria que se volvió muy rentable, pero cuando empieza a notarse eso, es cuando la delincuencia se apodera. Nos hemos apoyado mucho en Gobierno del Estado, con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, pero requerimos que haya controles en carreteras federales, que como sucedió con el huachicol, que detenían las pipas con hidrocarburo, aquí detengan a las camionetas que llevan las piñas del agave, porque seguramente son robadas y van para Jalisco”.





Paulo Bañuelos llamó a los diputados a endurecer penas contra el robo de agave.





Por ello, el secretario general de la Red de Productores de Agave de Guanajuato pidió a las autoridades penas más severas para quienes cometan el robo del agave, para considerarlo un delito grave.

“Cuando aumentaron las penas para el abigeato, los robos bajaron, pero muchos de esos delincuentes brincaron a robar el agave y como no está tipificado como grave, lo están haciendo, pero están afectando una industria muy próspera y rentable, como la tequilera”.





Congelada la iniciativa para castigar robos al campo





En 2020, el actual secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, presentó la iniciativa para endurecer las penas contra los robos en el campo, particularmente las que tenían que ver con el hurto de ganado y de agave.





Guanajuato es uno de los estados con Denominación de Origen para el tequila.





La iniciativa consideraba necesario ampliar los castigos y para ello era necesario que la legislación penal contemple a este tipo de delitos, que siguen siendo una afectación directa para el sector agroalimentario del estado.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el propio Paulo Bañuelos Rosales llamó a las y los diputados de Guanajuato para sacar adelante esta iniciativa, pues es necesaria para no frenar la productividad del campo, el segundo sector más rentable para el estado, después del automotriz.

Y es que señaló que se ha dado una especie de turismo delictivo, en donde personas de otros estados vienen a Guanajuato a cometer ilícitos, sabedores de que las penas en la entidad son menores para lo que se refiere para delitos relacionados con el campo.









“Los diputados deben ponerse las pilas para que modifiquen el Código Penal, yo he dicho de que ya debemos de estar legislando no nada más con leyes de Guanajuato, sino que se tiene que legislar a nivel regional, porque a veces la gente de Jalisco viene a Guanajuato y se roba los hijuelos (del agave) de los municipios del Rincón y si los agarran aquí, no está tan penado”, dijo.

Por ello, exhortó a endurecer las penas, para evitar que el campo sea afectado por estos delitos que afectan su productividad. (Con información de Mauricio Coss)