Pega a panaderos alza en insumos

El representante del gremio de panaderos en el municipio, Rodolfo Alfaro, señaló que al igual que otros sectores comerciales se encuentran atravesando por una difícil situación económica, derivada del incremento de la materia prima y de la inseguridad que se vive.

El representante manifestó que fue a finales del 2020 cuando los insumos como azúcar, harina, huevo, mantequilla, gas y electricidad aumentaron hasta un 20%, lo que agudizó su contexto económico, pues debido a la crisis que ha dejado la pandemia por la Covid-19 les resulta imposible incrementar el precio del pan.

La tonelada de harina subió 500 pesos de enero a la fecha.

De diciembre del 2020 a la fecha han incrementado azúcar, harina, huevo, mantequilla, gas y electricidad, sin embargo resulta imposible aumentar el precio del pan

Otro factor que está repercutiendo en la crisis del gremio es la sequía que presenta el campo, ya que ha ocasionado que la tonelada de harina incremente hasta 500 pesos de enero a la fecha.

“Hasta el momento no ha existido problema para conseguir harina, en lo que ha repercutido la sequía es en el aumento del precio, no creemos que pueda existir un desbasto pero, suben y suben el precio y no nos está favoreciendo económicamente por que nosotros no hemos podido subir el pan así que esperamos que los precios ya no incrementen y se mantengan mínimo hasta fin de año” dijo.

El representante de panaderos destacó que afortunadamente las panaderías son consideradas como un giro de primera necesidad por lo que pudieron continuar trabajando durante el punto más álgido de la pandemia. Sin embargo, las ventas han disminuido hasta en un 40 % pues las personas no se han podido recuperar monetariamente, aunado al tema de inseguridad que sigue afectando a este y otros giros comerciales.