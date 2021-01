Pega a carniceros incremento en tarifas por degüello de ganado

Jaral del Progreso, Gto.- Con el incremento de casi 50% en las tarifas por sacrificio de ganado en el Rastro Municipal y el sostenimiento obligado de los precios de los productos cárnicos, los tablajeros enfrentan una situación de subsistencia.

El presidente de la Unión de Tablajeros e Introductores de ganado, Juan Octavio Ruiz Arroyo, informó lo anterior y agregó que la cuesta de enero no ha permitido una recuperación de los carniceros y se ven obligados a absorber el impacto en el aumento en el pago de derechos por degüello y matanza.

Detalló que las tarifas aumentaron desde octubre del año pasado con el reinicio en el funcionamiento del Rastro Municipal, luego de la rehabilitación que se hizo. “Casi subieron en un 50%, no por el gobierno municipal. El impuesto no subió sino el cobro de los matanceros, que no forman parte de la nómina de la administración, sino que trabajan por honorarios”.

En la actualidad, manifestó que por el degüello de un toro se cobran 294 pesos, de los cuales sólo 20 corresponden al pago de derechos y el resto lo que cobran los matadores.

Indicó que estas tarifas fueron consensuadas en una junta de los tablajeros con los matanceros y se determinó ese ajuste en esa proporción.

Sin embargo los propietarios de carnicerías no han incrementado sus precios debido a la baja demanda, la cual cayó en un 30% y hasta un 10 más a partir del los primeros días del mes de enero.

Manifestó, por ejemplo, que el kilogramo de carne de res esta en 150 y la pierna de cerdo en 96 pesos desde el año pasado lo que no permite a los tablajeros tener una recuperación en su economía. Sin embargo no es pertinente un reetiquetado de precios ya que las ventas se desplomarían de manera peligrosa.