Pediatras y enfermeras del IMSS serán investigados ante presunta negligencia, en torno a muerte de un menor en Salamanca

Tras reunirse con el director del Hospital General de Zona No. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ericka Jiménez informó que en torno a las presuntas negligencias que derivaron en la muerte de su bebé de cuatro meses de edad el pasado 31 de mayo, se realizará una investigación sobre la responsabilidad que pudieran tener en el deceso pediatras y enfermeras que atendieron al pequeño Gael; por otro lado dijo se busca un perito en pediatría para fundamentar y sostener sus evidencias para interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).

“Estuvimos hablando con el director, van a abrir una carpeta de investigación para checar a los que trabajaron ese día, a todos los involucrados que estuvieron con mi hijo y pues ahora sí, que ir con las autoridades y verificar si son culpables o no, no podemos juzgar a las personas, pero obviamente por los hechos, yo sé directamente que si son culpables, yo por lo que viví, yo estuve allá dentro, yo sé que sí son culpables, sin embargo, se lo dejo a las autoridades, para que ellos dictaminen lo que es el proceso para ellos, los del turno de la mañana, los del turno de la tarde, los que estuvieron trabajando y que tuvieron contacto con mi bebé, serán llamados para que sean parte de este proceso”, indicó.

Así mismo, Erika adelantó que interpondrá su denuncia ante lapara lo cual busca los servicios de un perito en pediatría para sustentar y validar las pruebas que tiene; además de que ingresó una queja apor lo que también espera la respuesta de esta instancia en torno al expediente que ingresó.

“Independiente de este proceso voy a poner una demanda de negligencia, no fue una, fueron varias la pediatra, las enfermeras, lo que fue el pediatra, son varias negligencias, esto no puede quedarse así, no puede volver a suceder (…) estamos buscando los servicios de un perito en pediatría para sustentar nuestras evidencias, ya que otros pediatras no han querido participar o hacerlo ellos, porque de alguna manera entre todos se conocen”, agregó.

Respecto al acercamiento con los directivos de este centro hospitalario, la madre de Gael dijo que a pesar de no quedar conforme, queda un poco más tranquila de saber que se investigará el actuar de pediatras y enfermeras, a quiénes pidió al director separar de sus cargos e ser inhabilitados para la atención pública y privada de pacientes.

“No quedó conforme, pero sí un poco más tranquila, sin embargo sí voy a proceder todavía con mi demanda legal, porque no por una platicada que hayamos tenido y que me reconforten voy a quedar a gusto, porque esta fue una vida lo que se fue, no fueron palabras, no fue que se hayan equivocado en el expediente, no hay algo que corrija esta acción, por eso lo que yo le pedí al director fue la destitución de la pediatra y de todos los involucrados, ya sean las enfermeras porque están jugando con vidas que ya no se recuperan”, concluyó.

Encabezado por sus padres, familiares amigos y personas que sintieron empatía con la exigencia de justicia para su hijo de cuatro meses que perdió la vida el pasadoa consecuencia de una presunta negligencia médica de parte de personal del, avanzó el contingente minutos antes de las 10 de la mañana por las calles del centro histórico, hasta llegar al centro hospitalario ubicado en la colonia San Pedro, en donde se plantaron para exigir justicia, atenciones médicas de calidad y la separación del personal no calificado para