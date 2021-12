"Paso de Cabras", plan B a presa de "El Zapotillo" para dotar de agua a León

León, Gto- Hay varias opciones para dotar de agua a León, pero el plan B es en el que más se ha avanzado y consiste en construir la presa en Ocampo que se llamará “Paso de cabras”, donde se almacenará agua con escurrimientos de la Sierra de Lobos, de Vergel de la Sierra y de la Sierra de Santa Rosa, compartió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Explicó que son escurrimientos que se van hasta el río Verde, es decir, hasta El Zapotillo “¿Por qué tenemos derechos de El Zapotillo? porque lo que llueve en la Sierra de Lobos, en la Sierra de Vergel, Ocampo y San Felipe, escurre para Jalisco, para el Río Verde”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Guanajuato y Conagua dan primer paso para garantizar agua para León

Compartió que si en Jalisco no quieren dar agua a León, la opción más viable, aunque no quiere decir necesariamente que sea esta porque son varias, la que avanza es la posibilidad de crear la presa que no inundaría ninguna comunidad.

Informó que la presa estaría en el municipio de Ocampo y podría captar todo el escurrimiento que va a río Verde “está en nuestro estado, pero sí necesitamos los permisos, está haciéndose la evaluación de cuánto costaría la presa, hay que hacer muchas cosas”.

Mencionó que con Conagua se tomaron varios acuerdos como eficientar los distritos de riego, revisar pozos porque en León hay muchos que eran de uso agrícola y hoy se venden pipas para la industria, también hay plantas de tratamiento que no funcionan, todo esto forma parte de un plan integral que ayudaría a no gastar tanta agua.

La opción de la presa es una de las que han surgido del diálogo con la Federación, aunque precisó que no hay una definición total por esa razón no se la han presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pedimos la cita para ver las opciones, pero una de las que avanza (es la presa “Paso de cabras”), repito no quiere decir que la que vaya a ser, con más viabilidad sobre todo porque está dentro del estado, porque había otro planteamiento de otra presa en Jalisco en otra zona, pero creo que con el tema de otros estados ya vimos que es muy difícil porque evidentemente la gente cree que el agua es de su estado y no, el agua es de la nación”, compartió.

El mandatario estatal dijo que se están haciendo los volúmenes porque la presa no existe y son estudios que llevan tiempo.

Comentó que en Conagua les dieron hasta el 15 de enero para tener los estudios, de cuánto ha llovido en esa zona en los últimos 50 años para saber si da el volumen, y presentarlos para revisar los números y ver si es viable.

Plan estatal para obtener agua

Reconoció que están viendo un plan estatal no sólo para que León tenga agua, porque el río de La Purísima es fundamental para que Irapuato tenga agua.