Miguel Martínez quien es un pintor salmantino descubrió su pasión por el dibujo desde los ocho años de edad al paso del tiempo ha logrado definir su estilo.

El artista manifestó que es importante la difusión de la cultura en el municipio y que hace falta impulsarla desde la sociedad civil.

Miguel recuerda que para las olimpiadas del 68 estaba en la primaria cuando le encargaron como trabajo escolar un dibujo relacionado con este evento.

“Recuerdo que dibuje una pista de patinaje con cafetería, guardarropa, patines y no se me olvida que la maestra me ´dijo quien te lo hizo´ y le dije yo. Entonces la maestra no me creyó y me dijo tienes 10, pero no lo hiciste tú, recuerdo que llegué llorando a mi casa y a partir de este hecho fue que comencé a dibujar” recordó.

Entre las técnicas que maneja está el dibujo a lápiz, acuarelas, carboncillos y actualmente lo que más realiza son retratos al oleo, lo que considera el fuerte de su vocación.

“Este trabajo es muy llamativo, la gente me ve hacerlo y se interesa por mi trabajo, sin embargo a la hora que ven el precio se les hace caro. Hay pinturas en las que por el poco tiempo que tengo tardo hasta tres meses haciéndolas y muchas veces las personas no valoran el trabajo ”.

El fomentar la cultura en los niños y jóvenes es importante, el apoyar cuando algún niño tiene un talento es significativo apoyarlo, dijo Miguel, quien nunca estudio esta disciplina. Sin embargo se relacionó con personas que compartían su gusto por el arte y le enseñaron distintas técnicas, así como otros tipos de arte, muestra de ello es la escultura en hielo las cuales también realiza con gran habilidad.