Pasaje a Valtierrilla no tiene incremento

Bartolomé de la Cruz Contreras, despachador de servicios de transporte salamantino comentó que por el momento la tarifa de trasporte de Valtierrilla a Salamanca se mantendrá en el mismo precio que el año pasado.

El pasaje de Valtierrilla a Salamanca seguirá en los 14 pesos como tarifa normal y viceversa, mientras que para estudiantes el precio se mantendrá en los 11, así mismo, para quienes presenten sus credenciales de Instituto de la Senectud el costo se conservará en los 9, quien vaya de Valtierrilla a la salida de esta estará en 8, para Valtierrilla a Villas en 10 pesos.

“Hay gente que muestra su tarjeta o del INSEN y otros no, pero no es problema ya que los choferes, ya conocen quien tiene y quien no, lo mismo sucede con los estudiantes, ya que son usuarios de diario” Expreso.

El despachador comentó que por el momento no habrá un aumento en la tarifa de los precios para este transporte.

Comienzan a transitar a partir de la 1 de la tarde en año nuevo

Por otro lado, Bartolomé de la Cruz Contreras mencionó que, para este 1 de enero, se restableció el servicio de autobuses en la ciudad de salamanca alrededor de la una de la tarde, pero ellos comienzan a laborar a partir de las 9 am.

Además, añadió que por lo regular el tiempo en que tardan en salir los autobuses salmantinos es de cada cinco minutos, pero que para este día el transporte se vuelve menos fluido, tardando 15 minutos de tiempo entre cada servicio, ya que hay pocos usuarios.

“El tiempo se abre cada 15 minutos, por ser el día de hoy, ya que hay menos usuarios, necesitando de este servicio” dijo Bartolomé de la Cruz.

Así mismo, Explicó que, en las fechas del 25 de diciembre y 1 de enero, ellos comienzan labores a partir de las 9 y cierran a las 9 de la noche, de manera normal exista o no gente, que necesite del servicio.