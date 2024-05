Partidos deben de quitar su propaganda antes de la elección: INE

León, Gto.- Jaime Juárez Jasso, presidente de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Guanajuato, exigió a los partidos políticos que retiren de inmediato la propaganda electoral que instalaron en la entidad.

“Justamente es obligación de los partidos políticos que retiren toda su propaganda electoral fija, donde la hayan colocado. El Instituto Nacional Electoral les hace un recordatorio y la recomendación de que ya terminó la campaña y que retiren su basura”, comentó el presidente de la Junta Local del INE.

Juárez Jasso dijo que lo más recomendable es que sea retirada la publicidad antes del día de la elección, y en caso de pasar más de una semana, pueden ser amonestados tanto el partido como sus candidatos.

Asimismo, recordó que hubo un acuerdo con los partidos políticos y los municipios para que puedan reciclar dicho material.

Agregó que en caso de que los partidos políticos no accedan al retiro de la basura electoral, el INE contrataría de último momento a una empresa para que realice dicho trabajo y el gasto se le descontará a los partidos políticos que no hicieron dicho trabajo.

“También se acordó que las autoridades municipales dialoguen con los partidos políticos para apoyarlos, porque mucha de la basura es reciclable y le sirve incluso a empresas privadas, pero la idea es que el retiro de la publicidad sea de inmediato. Habrá que ver y estarle recordando a los partidos que si no la han quitado, la retiren este fin de semana o el que sigue, y eventualmente si hay alguna queja que se interponga para decir que un partido no ha cumplido, se tendrá que desahogar en función de eso, la posibilidad de que el partido tenga una sanción económica y que se determine en última instancia que se contrate una empresa para que la quite y que el partido absorba esos gastos, esas son algunas de las modalidades”, puntualizó.

La mayoría de los candidatos invirtió en la colocación de espectaculares en las ciudades y carreteras estatales y federales, así como en la colocación de pequeñas lonas y la pinta de bardas.