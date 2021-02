Parejas celebran Día de San Valentín en el Jardín Principal

Aunque en menor medida que otros años, parejas de enamorados se pasean por el Jardín Principal para celebrar el Día del Amor de la Amistad.

Ataviados con globos, flores y cajas de regalos, fueron pocas las parejas que asistieron a esta plaza para celebrar tan representativa fecha.

Jacqueline y Juan de Dios tienen dos años de conocerse y tres meses de novios ,y debido a las diversas actividades que realizan no podrán pasar todo el día juntos, por lo que decidieron tomarse un tiempo para verse y entregarse sus regalos.

“No podremos pasar el día juntos, pero no podía dejar pasar la fecha sin verlo y entregarle el regalo que le compre, es una fecha un poco diferente porque por la pandemia no se pueden hacer fiestas y no podemos ir al cine, plazas o a comer a algún lugar”, explicó Jacqueline.

Por otra parte, los comerciantes de ocasión aseguraron que las ventas estuvieron muy bajas, “nada que ver con otros años, la gente es muy poca y no compran, los globos ya tiene años que bajó su venta, pero este año es aún mayor, a pesar de que comenzamos a vender desde el 13” , manifestó Alejandro, quien vende globos.

Aunque la afluencia de personas fue menor a la de otros años, los globos, corazones, las flores y las pocas parejas de enamorados hicieron que el día de San Valentín no pasara desapercibido.