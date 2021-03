Paran operadores de Uber en Salamanca

Conductores de Uber en el municipio se unieron al paro nacional de unidades para exigir que se les reduzcan las comisiones que cobra la empresa y que alcanzan hasta el 50%, asimismo piden más seguridad pues han sido víctimas de robos y secuestros.

Rosa Villafaña, operadora de la plataforma, manifestó que este paro comenzó este miércoles a las 12:00 horas y concluirá 24 horas después para protestar por el retiro injusto de comisiones que alcanzan hasta el 50% y del cual no tienen certeza si se vaya al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre las exigencias de los operadores de estas unidades se encuentran tener más seguridad, “nosotros, como conductores, nos exigen un registro pero a un usuario no y hay personas que usan las cuentas de mala fe y nosotros no sabemos con quién estamos tratando, no sabemos qué clase de usuarios son. Ante esto pedimos que Uber exija al usuario dar sus datos con las garantías de confidencialidad necesarias”.

Detalló que en el municipio los operadores de esta plataforma han padecido robos, personas que se niega a pagar el servicio o que incluso se han llevado a los operadores por un momento secuestrados, ya que los llevan a donde el usuario quiere y terminan el viaje cuando ellos quieren.

“Todos estos hechos los reportamos a la plataforma de Uber pero de nada sirve porque no nos hacen caso, no tenemos dónde nos respondan, hay ocasiones que les hacemos un reporte y ellos te responden otra cosa que no tienen nada que ver, aquí solamente nos podemos ayudar entre compañeros”, detalló Rosa Villafaña.

Actualmente en Salamanca se tienen registrados 31 autos y algunos más que trabajan libres, los cuales han propuesto al gobierno del estado les proporcionen una plataforma para que el dinero que le pagan a Uber se quede en el estado y se pueda trabajar con más garantías y seguridad, sin embargo aún no se tienen avances en el tema por lo que siguen a la espera de una respuesta.