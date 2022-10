Parador del Nopal continua ocupado por elementos de la GN

Javier Héctor Giménez Murillo, Director de Desarrollo Económico destacó que el parador del nopal todavía se encuentra ocupado por elementos de la guardia Nacional, mientras tanto los productores de nopal se encuentran instalados en el centro de la comunidad de Valtierrilla. De esta misma manera detalló que se buscarán programas para apoyar a los productores de esta cactácea.

Local Utilizan parador del nopal como base para SEDENA

El titular de Desarrollo Económico, Javier Héctor Giménez Murillo, habló referente sobre la estancia de los elementos de seguridad en el parador del nopal, ya que de primera instancia esta locación había sido construido para los productores del nopal de Valtierrilla.

El funcionario destacó que ante este resguardo de los elementos en este lugar, se planea buscar una alternativa de poder reparturar este parador del nopal en la comunidad de Valtierrilla, así como también con el coronel Alejandro Flores.

“El objetivo es que se abra nuevamente, esperamos que se abra nuevamente, se está viendo el proyecto de reapertura, se da el apoyo para la SEDENA y Guardia Nacional para sus operaciones tácticas, pero también estamos coordinando con el coronel cómo se realizarán eventos en el parador”, explicó.

Ahorita están en el centro de Valtierrilla y su objetivo es que sea aperturado para ellos. El titular de Desarrollo Económico explicó que no existen otras opciones de apoyo a los productores de nopal, ya que el parador del nopal “es la estrategia es en el parador y al cabo es que se empiece a reactivar la economía en esa zona; no frena el desarrollo, se vienen más proyectos en esta zona de apoyo de producción del nopal y comercialización también se pretende meter más canales con mayor producción de ventas, y el hecho de que no esté abierto no exista el apoyo, sino que etamos viendo cómo apoyarlos y ver que canal se tomará”.

Por último, el funcionario explicó que se tendrá una reunión con inversionistas y empresarios para llegar a exportar el nopal.