Papás apoyan ciclo escolar a distancia

Ante la posibilidad de que el ciclo escolar se concluya de manera virtual, los salmantinos apoyan esta decisión pues prefieren no exponer a los niños a un contagio por regresar a clases prematuramente.

Jocelin Rodríguez, quien es profesora y madre de familia explicó que “en realidad no estoy a favor del regreso ya en este ciclo, ya que falta muy poco, lo único que haríamos sería exponer a los niños.

Por la cuestión del aprovechamiento tampoco me preocupo ya que los alumnos en los planes de estudio retomaran varios de esos temas”.

Padres de familia anteponen la Salud; Los conocimientos se pueden recuperar.

En cuanto a la educación en línea, es diferente y para muchos tedioso pero en realidad aquí tiene que ver mucho el interés y compromiso del alumno. Que se deje de preocupar para que se ocupe por aprender”.

Por su parte, Magda Pérez quien es ama de casa indicó que “me parece algo razonable el regreso a clases en agosto, esperemos que para esa fecha la pandemia haya estado controlada para que nuestro niños no corran riesgo alguno en infectarse.

Sin embargo las clases virtuales ayudan a no perder por completo el proyecto escolar aunque en mi opinión es difícil aprender desde casa, por las dudas y situaciones que se presentan al no tener al maestro presencialmente, pero esperemos primero que se resuelva el problema del Covid 19 , primero es la salud”.

Ana Luisa Hernández, ama de casa dijo que “creo que si en este ciclo escolar ya no se regresa a clases está bien pues al final es por beneficio y protección de los niños y sus familias”.

Jessica Educadora de tercer grado de preescolar comentó “es una situación muy arriesgada y realmente me preocupa mucho que si no está esta situación bajo control se volviera a las aulas, no me gustaría que el regreso a clases sea un motivo por el que se desarrolle un foco de infección en donde haya un contagio masivo”.

La comerciante Erika Alejandra expresó que “están perdiendo clases y en línea no aprenden igual es mejor que les expliquen los profesores, pero hay que considerar la salud de los niños primero”.

De esta manera profesores y padres de familia anteponen la salud de sus alumnos ante cualquier otro tema, pues consideran que el nivel académico se puede recuperar una vez iniciando el siguiente ciclo escolar.