Pandemia podría extenderse a mediados de 2021: infectólogo

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). La pandemia de coronavirus podría extenderse hasta mediados de 2021, pues en tanto no haya una vacuna eficiente y disponible en el mundo, la única medida que ayudará a mitigar los contagios es el uso del cubrebocas.

Así lo dijo el infectólogo Alejandro Macías, quien impartió una conferencia a los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Salud sección 37 de la Secretaría de Salud de Guanajuato, a quienes se les preparó sobre las perspectivas para los próximos meses y donde los instó a prepararse para una pandemia aún más larga de la que ya se lleva.

“México es de los países más afectados por el Covid y por desgracia, diariamente se suman más fallecimientos en el plano mundial, aunque esos casos son solo una representación del dato real, en este momento posiblemente ya fallecieron una de cada 500 personas por Covid de la población general”, dijo durante su participación.

Alejandro Macías explicó que los países que no aplicaron un correcto aislamiento, no aplicaron un número suficiente de pruebas, además de no concretar una cuarentena efectiva son los que más están padeciendo los estragos de la pandemia y puso como ejemplo a México, pues está en esa situación.

Otro caso fue el de Estados Unidos que fracasó en su control de la pandemia porque, dijo, se politizó el manejo de la misma así como el uso del cubrebocas, además de que abrieron prematuramente varias actividades, lo mismo que en casi todos los países de América Latina.

Alejandro Macías dijo que a pesar de que México tiene un sistema de diagnóstico muy bueno, “sorprende que se quedó rezagado en las pruebas de Covid-19”.

Además, señaló que la sana distancia, el lavado de manos son medidas de un mecanismo conocido, sin embargo, a menos de metro y medio el virus se puede transmitir al considerar que es de alto riesgo tener contacto por más de 15 minutos con una persona contagiada, por lo que refirió que lo más convenientes es portar un cubrebocas, porque los estudios de brotes demuestran que es altamente contagioso.

El infectólogo Alejandro Macías recordó que en 2009 con la influenza A H1N1 también se vivió una pandemia; sin embargo, la confirmación de contagios y decesos que tuvo esta emergencia no es comparable con la que actualmente se está viviendo, pues se queda corta.

Y es que dijo que para julio del 2010, cuando la pandemia de influenza estaba concluyendo, las autoridades federales habían confirmado 72 mil 549 contagios y mil 336 muertes, aunque reconoció que como en el caso de la actual pandemia de covid-19, las cifras manejadas hoy y en ese tiempo no son las reales.