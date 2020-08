Pandemia cambia vida a fotógrafo

José Francisco Rodríguez Castañeda es miembro del gremio de fotógrafos del templo del Señor del Hospital y ha tenido que buscar otras alternativas laborales para poder sobrevivir frente la cancelación de eventos sociales y religiosos.

El fotógrafo de 63 años de edad manifestó la preocupación que enfrentan los socios de este sector, ya que la mayoría de ellos vive únicamente de los trabajos fotográficos y el cierre de los templos y las escuelas los perjudicó.

José varias veces ha intentado buscar trabajo en lugares establecidos, sin embargo debido a la edad que tiene ya no lo ocupan.

La pandemia vino a debilitar a este grupo de trabajadores que como José han tenido que buscar otros trabajos que van desde el servicio de moto envíos hasta convertirse en comerciante de comida.

“Yo aquí en mi casa estaba vendiendo hamburguesas, pero vinieron las autoridades y me dijeron que no podía vender y tuve que quitarlo, por lo que ahora me dedico a realizar manzanitas y pues aunque sea a sacar algo y llevarlo a la casa", dijo José Francisco.

Además de la venta de manzanas José también se gana la vida realizando mandados a la gente que conoce algunos le dan 20 o 30 pesos. Aunque no les cobra, recibe lo que ellos le pueden dar.

Al igual que muchas otras personas, José ya forma parte de esa lista de desempleados que a causa de la pandemia han perdido su trabajo, aunque este solamente es de manera temporal, pero su desesperación crece cada vez más al no saber el momento en el que podrá volver a laborar en eventos religiosos y sociales.

Él también ha sufrido de los estragos que ha dejando la crisis económica derivada de la pandemia, pues ya fue una víctima latente de ésta, al ser retirado de la casa que estaba rentando, pues cada vez era más complicado el pago, debido a que en ningún lugar le querían dar un trabajo. Para fortuna de José encontró a un ángel en el camino que le brindó un hogar para que pudiera vivir con su esposa, en lo que la emergencia sanitaria termina.

José Francisco Rodríguez Castañeda está deseoso de que pronto esto pueda cambiar, para volver a tener ingresos y la única esperanza que guarda con mucho fervor es el resurgimiento del trabajo y que la pandemia pronto llegue su fin.