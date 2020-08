PAN en el estado de Guanajuato; hay una fabricación de los eventos en tema Lozoya

En las entrañas del Partido Acción Nacional en el estado de Guanajuato, no se desestabilizan con las recientes publicaciones en el plano “Lozoya”, donde se han visto inmiscuidos “panistas” y candidato presidencial de las pasadas elecciones nacionales.

Inclusive manifiestan los del “PAN”, existe una fabricación de los hechos para solo culpar a unos cuantos, perdonar a otros por información otorgada y para hacer campaña para enfrentar en las elecciones del 20-21.

“No, yo creo que no, aquí hay una total manipulación de los hechos; de los eventos; dos cosas, primero; quienes aparecen ahí señalados en estos videos tendrán que responder ante las instancias respectivas”.

“Si la Fiscalía General de la República atrae una investigación y esta que no es de ninguna instancia de gobierno panista adelante, que investiguen qué apliquen el estado de derecho; el combate a la corrupción debe ser frontal, firme; no debe ser selectivo, no debe existir un combate a la corrupción para los que nada más me caen mal y me pueden ganar en el 21 y para quienes son mis aliados les perdono todo lo demás”.

Lo anterior lo señaló el dirigente de los “blanquiazules” en el estado de Guanajuato, Román Cifuentes Negrete, durante una reunión vía Zoom, este jueves donde estuvo acompañado del diputado Jorge Espadas y Ector Jaime Ramírez Barba.

Insistió Cifuentes Negrete, al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no le gusta que se hable de inseguridad, pandemia, “no le gusta que se hable de esos temas, que colapsaron el sistema de salud de qué estamos perdiendo cada vez más y más empleos y qué vamos a tener un crecimiento económico por arriba de los 10 puntos”.

Lamentó que haya una justicia selectiva y montaje, señalando a unos y sin juzgar a los demás.