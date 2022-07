PAN culpa a la Federación de la masacre del domingo en Santa María de Cementos

León Gto.- “Yo creo que esta masacre de ayer si es una responsabilidad de todos los niveles de gobierno, es una responsabilidad por su puesto del gobierno federal porque se trata de crimen organizado y nosotros como sociedad lo que tenemos que pedir al gobierno estatal y municipal es que sigan haciendo su chamba”, mencionó el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo López Mares.

Lo anterior luego de cuestionar las acciones que deben de realizar los gobiernos para inhibir este tipo de acciones, las cuales dejan marcada a la ciudadanía leonesa.

“Lamentamos profundamente que ocurran este tipo de hechos, que nos duelen y nos laceran a todas y todos, a todos nos duele, nadie, absolutamente nadie merece tener un final o fallecer de esta forma, nosotros lo hemos dicho que el PAN siempre está para evitar el dolor evitable. Pero a nivel federal, este dolor que se puede evitar no lo están haciendo, las políticas de abrazos y no balazos, no están funcionando y nosotros lo hemos dicho desde el inicio, lo hemos dicho desde que entró López Obrador y cuando saco esa puntada que hizo que no nos lleva a nada, de que los abrazos deben de funcionar, y por supuesto que no”, agregó.

Así mismo, cuestionó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre cuántas muertes más necesita el estado y el país para que pueda existir una seguridad o una prevención mayor.

Por lo que el dirigente estatal aseguró que la Guardia Nacional no se encuentra realizando su labor de prevención de delitos y tampoco los está combatiendo; posteriormente señaló que la Fiscalía General de la República (FGR), no está aportando nada al esclarecimiento o desmantelamiento de la delincuencia.

“Por supuesto que nosotros seguimos insistiendo al presidente de la república, al secretario de gobernación, que se pongan una vez en su vida a trabajar porque a nosotros en Guanajuato si nos duele la muerte que está ocurriendo en todo el país”, señaló.

“Le tenemos que entrar todos, a este tema de seguridad le tienen que entrar todos, el gobierno federal por supuesto que no le está metiendo, el gobierno estatal y gobierno municipal para que se castigue a los culpables pero sobre todo para que estos hechos no vuelvan a repetirse”, añadió López Mares.

Aseguró que la clave es la capacitación de los servidores públicos que se dedican a la seguridad, el apoyo con equipamiento a las fuerzas estatales y municipales, ya que estos son quienes respaldan y apoyan a la ciudadanía.

“También debo de señalar que para que exista una verdadera estrategia esto debe darse la competencia de los tres ámbitos de gobierno, el federal, el estatal y municipal, ya que el 95% de los homicidios dolosos en todo el país, se dan a través del crimen organizado, es decir en donde hay narcotráfico, donde hay armas largas, en donde hay armas de uso exclusivo del Ejército y que al final de cuentas eso es competencia del gobierno federal”, mencionó Eduardo López.

Al mismo tiempo exhortó a que se informe el número de detenciones por parte de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República.

“El gobernador y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez no se están echando para atrás, ellos precisamente son los que están más echados para adelante en esta política de seguridad, por supuesto que van a tener acercamiento con las víctimas, por supuesto que tendrán que estar haciendo las investigaciones de esclarecimiento que se tengan que hacer pero si la PGR no funciona, si la PGR no está actuando, allí si vamos a tener problemas”, explicó.

“Nosotros hacemos un llamado al presidente de la república a que ya corrija esa mala y fallida estrategia; yo veo un presidente de la república que ya está dando bandazos, que ya no sabe, porque ya se le está acabando su mandato y hoy el país vamos a terminar seguramente su sexenio con cerca de 220 mil homicidios dolosos en todo el país”, finalizó López Mares.