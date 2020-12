Pago de aguinaldo, obligatorio: CTM

Pese a la pandemia y por ley, todos los trabajadores deben recibir el aguinaldo en sus trabajos, y este debe ser pagado antes del 20 de diciembre.

Así lo dijo Roberto Palacios Pérez, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Irapuato, quien mencionó que diciembre es uno de los meses más esperados por los trabajadores de todos los sectores, debido a que los dueños de las empresas o patrones deben realizar el pago de aguinaldo a todos sus empleados, esto como obligación en la Ley Federal del Trabajo.

El Dato...

Los patrones tienen como límite el 20 de diciembre para hacer el pago de aguinaldo a sus trabajadores.

Señaló que la contingencia sanitaria por el coronavirus, todos los centros de trabajo deben cumplir con este pago, ya que no debe ser una excusa para omitirlo y no respetar la ley.

“Este es un precepto constitucional marcado en la Ley Federal del Trabajo, es un derecho del trabajador para poder gozar de un incentivo económico, que muchas de las veces sirve para pagar la deuda que ha traído el trabajador con alguna necesidad.

“Tan sólo en Irapuato son alrededor de 72 empresas en la CTM, y en total son más de 87 mil trabajadores quienes deberán tener el día 20 de diciembre su aguinaldo en la bolsa”.





Todos los trabajadores deben recibir por ley el pago de aguinaldo este mes.





Además, el líder de la CTM exhortó a las personas a ser cuidados con los gastos que realicen con el pago de aguinaldo, así como también a que administren bien su dinero, donde sea usado para lo esencial ya que aún la ciudad está en contingencia sanitaria.

“Le pido a los trabajadores que tuvieran mesura en sus gastos y que sea bien administrado el aguinaldo, en cuanto a las empresas no dudo que tengan el cumplimiento de esta ley y que se paguen en tiempo y forma como lo marca, el año pasado no hubo quejas, ojalá que tampoco este sea la excepción y la pandemia no sea un manto de omisiones al mejoramiento y bienestar del trabajador”.