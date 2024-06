Padres de menor denuncia nuevo caso de presunta negligencia en IMSS de Salamanca

Patricia Martínez y Hugo Ramírez, acusaron que un mal diagnóstico y un equivocado procedimiento de cirugía, postergó el padecimiento de apendicitis del pequeño Hugo Ulises de 10 años de edad, que tuvo que someterse a una segunda cirugía debido a que en la primera que se le practicó en el Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se dañó la parte interna del estómago del paciente, además de que se encontraron algunos residuos que no fueron debidamente retirados por el personal que practicó la primera intervención.

Los padres relataron para el Sol de Salamanca, que el pasado 16 de junio acudió junto al menor a urgencias derivado de un fuerte dolor que este presentó en su abdomen, por lo que tras ingresar se realizaron estudios para conocer la naturaleza de su malestar.

"El día domingo 16 de junio acudí al IMSS con mi niño de 10 años por un fuerte dolor abdominal y le hicieron estudios de sangre orina y una placa para descartar que fuera una apendicitis y eso fue que me descartaron, dijeron que era una fuerte infección urinaria y le dieron amoxicilina, paracetamol, butilescopolamina y nos retiramos; pero seguía con el fuerte dolor y regresé el día el miércoles, les comenté que seguía con fuertes dolores y le volvieron a tomar estudios y un ultrasonido, ahí ya me dijeron que era el apéndice que ya tenía líquido regalado que tenían que entrar en cirugía de madera urgente, pero me lo hicieron esperar todavía mucho tiempo y él con los dolores muy fuertes", relató Patricia Martínez.

El tiempo de espera no fue el único inconveniente que tuvo enfrentar la madre y el pequeño convaleciente, ya que tras la operación el nosocomio no tuvo camas disponibles, por lo que el pequeño entró en recuperación en uno de los pasillos del centro hospitalario.

"Toda la noche ahí estuve con él, me quedé en el pasillo junto con él, hasta otro día a las 12 del día que lo ingresaron a un cuarto y ya pues ahí pasé ese jueves y hasta el día viernes fue cuando dieron de alta; pero lo que no me pareció fue que ni siquiera el cirujano fue bueno en ese momento de ir para explicarme sobre las indicaciones que le iba a dar para mi niño, pues nos retiramos, pero el día 26 de junio volví de nuevo a urgencias para explicarles que mi niño seguía con el dolor en el estómago y le volvieron a tomar placas, lo checaron de su herida y me dijeron los enfermeros que quitarle los puntos para drenar, le salió mucho líquido como si fuera sangre con agua y ya este lo estuvieron exprimiendo, ya luego me dijeron que así se le quitaría el dolor", añadió.

Antes yo Patricia y su esposo Hugo Ramírez, regresaron a su hogar, sin embargo más tarde nuevamente el dolor comenzó a quejar al pequeño Hugo, por lo que sus padres optaron por una segunda opinión médica en el sector privado en donde, el médico cirujano que les atendió les dijo que, "tenía mucho problema él en su estómago, que le habían hecho una mala cirugía en el IMSS, que traía muchos residuos y que tenía que volverlo a operar para hacerle una limpieza bien, porque estaba todo muy mal por dentro y fue que me lo intervinieron nuevamente".

Finalmente los padres manifestaron que interpondrán las demandas correspondientes para que el IMSS se haga cargo, al igual que el cirujano de apellido Robles Ramírez que no realizó de manera adecuada su trabajo médico.

"Quiero que el IMSS se haga cargo de esta negligencia que hicieron con mi hijo, no se vale, es un niño de 10 años que pudo haber sido el hijo de ese doctor que me le hizo mal, no le importó, por eso vamos a tomar la vía legal para que se haga justicia y los doctores realmente hagan su trabajo como se debe", concluyó.