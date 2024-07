¿Otro sexenio sin remediar la contaminación en predio de Tekchem, en Salamanca

A tres meses de la transición del Ejecutivo Federal, la asociación Salmantinos Unidos por el Medio Ambiente consideró que es un periodo corto para concluir los trabajos de remediación del sitio de Tekchem, luego de que en siete meses no se ha proporcionado información sobre los avances del confinamiento que se realiza al interior de esta empresa, sobre todo después del anunció que se dio por parte del presidente municipal César Prieto, que sería el mismo Presidente de la República que vendría a Salamanca para dar por concluido la atención a los pasivos ambientales.

Fue en noviembre de 2021, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de ocupación temporal por tres años y 10 meses, para continuar con los trabajos de limpieza y remediación a fin de lograr un sitio que no represente riesgos para el ambiente y la salud de los habitantes de esa ciudad.

Dentro de las acciones a realizar, se contempló la construcción de tres celdas para el confinamiento de los pasivos ambientales que se encontraban en el lugar, sin embargo, posterior a ello poca fue la información que se ha revelado en torno a los avances, más allá de que a través del Presidente Municipal, se declaró que este año quedaría concluido los trabajos y que sería el mismo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que entregaría la obra.

“Han sido muchas declaraciones, todos han declarado sobre este tema, dicen que ya se va remediar, pero no disipan las dudas, se oculta información de cómo son esas celdas, con eso ya no se van a filtrar los pasivos, pues si había 14 mil toneladas de agentes tóxicos y cancerígenos, esperemos que ahora que según van a terminar den los pormenores técnicos para tener la certeza que lo que van enterrar ahí, no nos va causar otro problema en el futuro a los salmantinos, tan solo hay que recordar que hasta hace un año y medio se estuvo extrayendo mercurio, a nuestro parecer no es un problema que se acabe echándole tierra”, consideró Rafael Urrutia de la asociación Unidos por el Medio Ambiente.

Respecto a las inmediaciones del lugar, el ambientalista reconoció que se pueden apreciar algunos trabajos de limpieza, principalmente en los predios ubicados a un costado de la avenida Hidalgo e incluso al interior del predio, donde se realizan los trabajos de confinamiento.

“Se ve que han intervenido la zona, limpiaron los predios que están a un costado del camino de acceso, sin embargo donde estaban las oficinas y otros edificios no podemos determinar si es en dónde se encuentran las celdas ya que no se ha dado información, nosotros seguimos escépticos de que se cumpla, pero solo el tiempo nos dirá si es real o no la supuesta remediación”, opinó.

¿Qué ocurrió?

En septiembre del año 2000 se registró un incidente en el proceso productivo de plaguicidas organofosforados que propició una explosión que generó una nube de agentes tóxicos que se dispersó y alcanzó a distancia de más de 20 kilómetros, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), prosiguió a la clausura temporal de la empresa.

¿Que había en Tekchem?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) identificó en esos terrenos más de 100 sustancias entre las que se encuentran plaguicidas, metales, azufre, plomo, mercurio y DDT, entre las más tóxicas y peligrosas, que al respirarse, pueden provocar diversas enfermedades.

¿Qué se producía?

De 1943 a 2007 a la fabricación y venta de plaguicidas organoclorados y fosforados, así como otros compuestos peligrosos, que en la actualidad están prohibidos mundialmente al ser nocivos para la salud humana y el medio ambiente.