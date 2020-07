Otras 4 escuelas, blanco del hampa

Ante la prolongada desocupación de los espacios educativos por motivo de la cuarentena y clases virtuales así como la deficiente vigilancia, se han seguido consumando robos de equipamiento en las escuelas del municipio.

El delegado de la Secretaria de Educación de Guanajuato (SEG) de la Región VII Centro Sur Leonardo Flores indicó que en fechas recientes se han registrado robo a cuatro escuelas ubicadas tanto en zona urbana como rural.

Señaló que dentro de estos robos a instituciones educativas el común denominador es la destrucción a la infraestructura de los planteles mas allá de que lo robado son cosas de poco valor.

“Pareciera que van a destruir más que a robar, hacen destrozos, bandalizan y se llevan cosas que no son muy redituables como escritorios, bombas, material de cobre, equipos para cortar pasto o equipos de computo, pero es más el daño que causan a las instalaciones de los planteles” dijo.

Además explicó que debido a la pandemia no se ha podido solicitar apoyo a los padres de familia para que cuiden las escuelas, ahora es necesario permanecer en casa y por encima de todo está el cuidado de la salud, hoy no tenemos el respaldo extraordinario que nos dan los padres de familia y por esa razón las escuelas enfrentan la dificultad de no estar asistidas permanentemente”.

En cuanto a las instancias de seguridad mencionó que existe disposición por parte de ellas sin embargo es insuficiente para las cerca de mil escuelas que hay en la región pues resulta difícil que se mantengan de manera permanente.

El delegado de educación abogó a la consciencia de la gente. “Deben reconocer en las escuelas como un edificio de respeto que brinda atención y servicio a todas las familias, que no se deben violentar pues fungen para la formación de la sociedad” finalizó.